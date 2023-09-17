11 ألف قتيل و10 آلاف مفقود.. نزوح 40 ألف شخص من شرق ليبيا بسبب الفيضانات

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كشفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن نزوح أكثر من 40.000 شخص من شمال شرق ليبيا بسبب الفيضانات.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفاع عدد قتلى السيول في درنة إلى 11.300 والمفقودين إلى 10 آلاف. اضافة اعلان

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف في ليبيا، إن الحاجة أصبحت ماسة للمزيد من سيارات نقل الجثامين وحصر عدد الضحايا الفعلي.





حملة لقاحات للوقاية من الأوبئة في درنة



890 مبنى دُمر بالكامل في درنة



خطر حقيقي لتفشي الأوبئة والأمراض



وأكد أن شرق ليبيا في حاجة إلى تحديد جنسيات المفقودين في السيول في درنة، وأن هناك حاجة لإطلاق حملة لقاحات للوقاية من الأوبئة في درنة.وأوضح وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، أن عدد حالات التسمم بمياه الشرب الملوثة ارتفع إلى 150 حالة، مؤكدًا أن عدم توفر الوقود وغاز الطهي يعتبر تحديًا يواجه سكان درنة ونعمل على مواجهته.وأشار رئيس فريق الطوارئ بحكومة الوحدة الوطنية إلى أن الفريق المكلف من الحكومة قدّر عدد المباني المتضررة في درنة بـ 1500، مبينًا أن أكثر من 890 مبنى دمر بالكامل في درنة بسبب السيول.وبين أن الوضع في درنة صعب للغاية والبنى التحتية بالمدينة تضررت جدًا، وأن هناك غواصين من فرق أجنبية ومحلية يعملون على انتشال الجثث الغارقة.ولفت إلى أن هناك خطرًا حقيقيًا لتفشي الأوبئة والأمراض في درنة، ولابد من إطلاق حملة لقاحات للوقاية من الأوبئة في درنة، لافتًا إلى أن توفير مياه صالحة للشرب في درنة من الأولويات الملحة الآن.