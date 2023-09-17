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11 ألف قتيل و10 آلاف مفقود.. نزوح 40 ألف شخص من شرق ليبيا بسبب الفيضانات

آثار العاصفة دانيال في ليبيا
فيضانات ليبيا
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كشفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن نزوح أكثر من 40.000 شخص من شمال شرق ليبيا بسبب الفيضانات.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفاع عدد قتلى السيول في درنة إلى 11.300 والمفقودين إلى 10 آلاف.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف في ليبيا، إن الحاجة أصبحت ماسة للمزيد من سيارات نقل الجثامين وحصر عدد الضحايا الفعلي.

حملة لقاحات للوقاية من الأوبئة في درنة

وأكد أن شرق ليبيا في حاجة إلى تحديد جنسيات المفقودين في السيول في درنة، وأن هناك حاجة لإطلاق حملة لقاحات للوقاية من الأوبئة في درنة.
وأوضح وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، أن عدد حالات التسمم بمياه الشرب الملوثة ارتفع إلى 150 حالة، مؤكدًا أن عدم توفر الوقود وغاز الطهي يعتبر تحديًا يواجه سكان درنة ونعمل على مواجهته.

890 مبنى دُمر بالكامل في درنة

وأشار رئيس فريق الطوارئ بحكومة الوحدة الوطنية إلى أن الفريق المكلف من الحكومة قدّر عدد المباني المتضررة في درنة بـ 1500، مبينًا أن أكثر من 890 مبنى دمر بالكامل في درنة بسبب السيول.
وبين أن الوضع في درنة صعب للغاية والبنى التحتية بالمدينة تضررت جدًا، وأن هناك غواصين من فرق أجنبية ومحلية يعملون على انتشال الجثث الغارقة.

خطر حقيقي لتفشي الأوبئة والأمراض

ولفت إلى أن هناك خطرًا حقيقيًا لتفشي الأوبئة والأمراض في درنة، ولابد من إطلاق حملة لقاحات للوقاية من الأوبئة في درنة، لافتًا إلى أن توفير مياه صالحة للشرب في درنة من الأولويات الملحة الآن.

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