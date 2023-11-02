106 سنوات على وعد بلفور.. بيان لـ"التعاون الإسلامي" بشأن ما يحدث بفلسطين

في الذكرى 106 لوعد
بلفور، جددت
منظمة التعاون الإسلامي التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني وثباته وتضحياته
على امتداد عشرات السنين.اضافة اعلان
علامة
قاتمة في التاريخ والذاكرة والضمير الإنساني
وأوضحت
في بيان لها، أنها تدعم الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة, التي
ما تزال تشكل علامة قاتمة في التاريخ والذاكرة والضمير الإنساني، وانتكاسة لقيم الحرية
والعدالة والشرعية الدولية بمناسبة الذكرى 106 لوعد بلفور.
الذكرى 106 على وعد بلفور
وأضافت
أن هذا اليوم يأتي مع الذكرى 106 على وعد بلفور الذي شكّل بداية المأساة التي وقعت
سنة 1948م بتشريد الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه المشروعة، وتأسيس دولة الاحتلال
الاستعماري التي قامت على سياسات الاستيطان الاستعماري، والعدوان العسكري، والتهجير
القسري، والتطهير العرقي، ومصادرة الأرض، وتدمير الممتلكات، وتهويد مدينة القدس الشريفة.
استعمار واحتلال واستيطان وتهجير قسري
وأكدت أن هذه الذكرى في ظل ما تشهده الأرض الفلسطينية،
وخصوصًا في قطاع غزة، من تصاعد وتيرة أعمال القتل، والإرهاب والتهجير، والتدمير المتعمد
للمباني السكنية، والمدارس والمستشفيات، وأماكن العبادة، والبنية التحتية، وجرائم الحرب
ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال.
تمكين
الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة
ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى تصحيح هذا الظلم
التاريخي، وتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه
المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار تحقيق رؤية حل الدولتين استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.