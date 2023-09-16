1000 هزة ارتدادية ضربت المغرب.. وهذا ما حدث لقمم جبال الأطلس

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زلزال
زلزال
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أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، أنه تم تسجيل ألف هزة ارتدادية، عقب الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الحوز.

ألف هزة ارتدادية:

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وصرح في حوار مع صحيفة "هسبريس" المغربية، أن من تأثيرات الهزات أنها زادت من علو قمم جبال الأطلس، كما رد أيضا على توقعات العالم الهولندي فرانك هوغربرت.
وحول إمكانية التوقع مثلما يقوم به العالم الهولندي فرانك هوغربرت، قال جبور إن  "فرق بحث كثيرة تقوم بدراسات عن التوقعات".
وتابع قائلا :"لكن تبقيها فقط في المنشورات والمجلات العلمية، غير أن العالم الهولندي، الذي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، اختار نشرها أمام العلن كنوع من التبادل بينه وبين العلماء".

قوة زلزال المغرب:


ورغم قوة الزلزال وشدته الذي حُدّدت بؤرته في إحدى جماعات إقليم الحوز، غير بعيد عن مدينة مراكش سوى بـ75 كيلومترا فقط، فإن إمكانية تنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالمغرب (بعد أقل من شهر) تظل قائمة.
وتمهد اجتماعات مراكش على أرض الواقع الاستعدادات الجارية منذ أشهر، وسط استمرار لقاءات ومؤتمرات.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن كرستالينا جيورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن الصندوق والبنك الدولي سيقرران يوم الإثنين ما إذا كانا سيعقدان الاجتماعات السنوية بالمغرب في أكتوبر المقبل.

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