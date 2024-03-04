100 ألف شهيد وجريح مع دخول العدوان على غزة يومه الـ150 على التوالي

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وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد وإصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني مع دخول العدوان على قطاع غزة يومه الـ 150 على التوالي، بينهم 70% من الأطفال والنساء، وفقدان سبعة آلاف تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في قطاع غزة.





كارثة صحية وإنسانية تعصف بسكان قطاع غزة



دمار كامل لأحياء غزة



تدمير 300 مدرسة حكومية



ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 30.534 شهيدًا



اعتقال ٧٤٠٠ فلسطيني في الضفة الغربية



وأكدت وزارة الصحة ومؤسسات حقوقية فلسطينية، أن كارثة صحية وإنسانية تعصف بسكان قطاع غزة، وذلك في ظل النقص الحاد في الغذاء والمياه والأدوية، مع مواصلة الاحتلال عرقلة تدفق إمدادات الغذاء، وتأكيد المنظمات الدولية أن ما يدخل من مساعدات غذائية للقطاع لا يلبي سوى 5% من احتياجات السكان الذين يحاصرهم الجوع والعطش والمرض، وهم بحاجة ماسة للمساعدات.وأشارت معطيات وإحصائيات أولية فلسطينية، إلى أن القصف المستمر على قطاع غزة، تسبب في تدمير نحو 70% من المنازل والأبراج السكنية والمرافق العامة في جميع مناطق القطاع، بما يقدر بنحو نصف مليون شقة سكنية بشكل كلي وجزئي، وهذا تسبب في فقدان نحو 1.8 مليون فلسطيني لمنازلهم، وباتوا بدون مأوى، مما فاقم من معاناة الفلسطينيين الذين سيتجرعون مرارة التشرد والتهجير.وقد دمرت طائرات ومدفعية الاحتلال مدن ومخيمات وقرى بأكملها في قطاع غزة منذ بدء العدوان، وهي مدن: بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، ومدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، وأحياء الشجاعية ومخيم الشاطئ وحي النصر والشيخ رضوان بمدينة غزة ومدينة الزهراء وهي مناطق سويت بالأرض، وتم تدمير كل معالمها.كما دمرت طائرات الاحتلال معظم الأحياء السكنية الشرقية في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، ومنطقة جحر الديك وأجزاء واسعة في مدينة دير البلح وسط القطاع، ترافق مع ذلك ارتكاب الاحتلال لمئات المجازر بحق الفلسطينيين.وفي جنوب قطاع غزة، وتحديدًا في مدينة خان يونس دمرت طائرات ومدفعية الاحتلال مربعات سكنية كاملة، ودمر القصف بلدات كاملة وفق معطيات حقوقية فلسطينية، ومن البلدات والقرى التي دمرت بشكل كامل في خان يونس، القرارة، خزاعة، وبني سهيلا، ومنطقة الزنة، ومنطقة معن، وحي الأمل، ومنطقة مركز مدينة خان يونس.وتوضح معطيات لوزارة التعليم الفلسطينية، أن أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة استشهدوا منذ بدء العدوان خلال المجازر الإسرائيلية المستمرة بحق أهالي قطاع غزة، وتم تدمير 300 مدرسة حكومية وكذلك مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.في سياق متصل، تشير إحصائيات لبلديات قطاع غزة، أن الاحتلال دمر معظم مرافق البنية التحتية للمدن والبلدات والمخيمات، ولم تعد هناك وفق تلك البلديات بنية صرف صحي، التي قُصفت أو جُرفت بالكامل، وذلك بالتزامن مع تجريف وقصف الطرق الرئيسة والجسور، يضاف لذلك تدمير معظم محطات وآبار المياه.واليوم، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 150 على التوالي إلى 30.534 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 71.920 جريحًا؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 124 فلسطينيًّا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 210 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة، لافتة النظر إلى وجود العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة، لم تتمكن فرق الإسعاف من انتشالهم.في الوقت نفسه، وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من ٧٤٠٠ فلسطيني في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشارت الهيئة، إلى أن الاعتقالات رافقتها اقتحامات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، لافتة النظر إلى أن الاحتلال اعتقل نحو ٥٥ فلسطينيًّا على الأقل خلال الساعات الماضية في الضفة الغربية.