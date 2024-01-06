السبت، 24 جمادى الثانية 1445 ، 06 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

10 شهداء وعشرات المصابين في قصف للاحتلال استهدف تجمعًا وسط مدينة غزة

العدوان الصهيوني على غزة
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب العشرات مساء اليوم، في قصف للاحتلال استهدف تجمعاً للفلسطينيين في منطقة السرايا وسط مدينة غزة.

انتشال جثامين 10 شهداء في غزةاضافة اعلان

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنها انتشلت عشرة شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة السرايا وسط مدينة غزة، تزامن ذلك مع مواصلة طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما خلف شهداء وجرحى.
في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لأحياء الدرج والتفاح بمدينة غزة، وقد ألحق القصف الإسرائيلي دمارًا في منازل الفلسطينيين.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ92 على التوالي إلى 22722 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 58166 جريحًا، 70 في المئة منهم أطفال ونساء.

وزاة الصحة الفلسطينية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 122 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، كما أصيب 256 في القصف المستمر على المنازل والأحياء السكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن أكثر من ستة آلاف جريح وصف الأطباء جروحهم بالخطيرة في قطاع غزة، بسبب العدوان، لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع، التي انهارت المنظومة الصحية فيها، بعد قصفها ومحاصرتها من الدبابات، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع.

الاحتلال يدمر أجهزة المستشفيات في غزة

وأوضحت أن ذلك بسبب خروج تلك المستشفيات عن الخدمة أثر تدمير الاحتلال للمعدات الطبية فيها، خاصة مستشفيات الشفاء أكبر مستشفيات القطاع، ومستشفى الأطفال بمدينة غزة، ومستشفى كمال عدوان والإندونيسي في شمال القطاع، مؤكدة أن عدم توفر العلاج والأجهزة الطبية تسبب في استشهاد المئات من الجرحى، لافتة النظر إلى أن الجرحى بحاجة لممرات إنسانية لعلاجهم خارج قطاع غزة.

800 ألف فلسطيني في مدينة غزة

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن 800 ألف فلسطيني يتواجدون حاليًا في مدينة غزة وشمالها يفتقدون بالكامل للرعاية الصحية، بعد أن تم تدمير واستهداف المستشفيات يتلك المناطق من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أن 88 مستشفى ومركزًا صحيًا في قطاع غزة خرج عن الخدمة بشكل كامل.

مجاعة وانتشار الأمراض في قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "إن 1،9 نازح في قطاع غزة يتعرضون للمجاعة وانتشار الأمراض المعدية"، لافتة النظر إلى أن نحو نصف مليون فلسطيني تحاصرهم الأمراض المعدية، بعد أن تفشت الأمراض فيهم، ومنها الوباء الكبدي، وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي.
إضافة إلى ذلك فإن 900 ألف طفل يعانون من سوء التغذية بسبب عدم تلقيهم الغذاء المناسب في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين، والتي لجأ إليها نحو 2 مليون فلسطيني، مما تسبب في فقر الدم وأمراض خطيرة يصعب حصرها لهؤلاء الأطفال الذين يستهدفهم الاحتلال بالقتل، حيث استشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 92 على التوالي نحو 10 آلاف طفل وعشرات آلاف الجرحى، مبينة أن أكثر من ألف طفل بترت أطرافهم إثر قصف الاحتلال الذي استهدف منازلهم.

اقرأ أيضا

طائرة أمريكية تتعرض لانفجار داخلي بعد 20 دقيقة من إقلاعها.. ماذا حدث؟

نزوح 1،9 مليون.. استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف على دير البلح وخان يونس بغزة

السودان.. البرهان: لا صلح ولا اتفاق مع الدعم السريع وسنقاتلهم حتى الموت

استشهاد 162 فلسطينيًا وجرح 296 خلال 24 ساعة

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في اليابان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

غزة - فلسطين 3:23 م السبت، 30 ديسمبر 2023

آخر 24 ساعة.. 100 شهيد في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة

متى_تأسست_محكمة_العدل_الدولية 2:12 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

قصف غزة.. دعوى أمام العدل الدولية بارتكاب الاحتلال إبادة الجماعية

تشييع شهداء غزة 6:02 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر على غزة لـ 21.507 شهداء

images 10:28 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

قوات الاحتلال تقتحم طولكرم بالضفة واستشهاد 214 في غزة

اقرأ أيضا

كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية
11:36 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق 200 قذيفة مدفعية وسيول ترد بمناورات بالذخيرة الحية

الداخلية الكويتية
6:22 م الخميس، 04 يناير 2024

لأول مرة في تاريخ الكويت.. الداخلية تستبعد أكثر من 42 ألف وافد خلال عام

2017_1_9_9_36_36_233
5:34 م الخميس، 04 يناير 2024

شلل بالقارة العجوز.. الثلوج تعطل المدارس وحركة السير

images (2)
1:48 م الخميس، 04 يناير 2024

من هو الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس الحكومة الكويتية؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
8:06 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. كيف يمكن استرجاع رسوم تأشيرة العمل حال إلغائها؟

التأمينات الاجتماعية1
7:00 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. التأمينات: المستفيد يستحق دعم ساند للمرة الثانية بهذا الشرط

السيارات - حادث - حوادث السيارات -فحص - التأمين
6:02 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. طريقة حجز موعد الفحص الدوري للسيارات 1445

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:52 م السبت، 06 يناير 2024

توضيح مهم من التأمينات بشأن إلغاء مدة الاشتراك

WhatsApp Image 2024-01-06 at 4.23.09 PM
5:26 م السبت، 06 يناير 2024

لمن يقل عمره عن 21 سنة .. شروط ومميزات الحصول على تمويل شركة تسهيل الجديد

إيجار
5:00 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى