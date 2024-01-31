يلتهم 35 طن غذاء لكل كيلو متر مربع.. الجراد الأصفر يغزو دولة عربية

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تعرضت الحدود المصرية للغزو من قبل أسراب من الجراد والتي جاءت من السودان عبر مدن حلايب وشلاتين وغيرها.





الجراد الأصفر يغزو مصر: اضافة اعلان



غذاء الجراد الأصفر:



وفي التفاصيل التي رصدتها وسائل إعلام مصرية، فقد تبين وجود أسراب ضخمة من الجراد التي تهاجم المناطق الحدودية بمدن حلايب وشلاتين وأبورماد، جنوب محافظة البحر الأحمر.وأوضحت أنه تم رصد هجوم لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر، بكميات هائلة تجاوزت عشرات الكيلومترات.وأضافت أن أسراب الجراد اقتحمت الحدود المصرية من اتجاه السودان، بكميات كبيرة تجاوزت عشرات الكيلومترات.وقد قامت أعداد كبيرة من الجراد بمهاجمة الأشجار وبعض الزراعات الجبلية على نطاق واسع.من جانبهم قام أفراد ومهندسو قواعد مكافحة الجراد بالعمل بشكل متواصل للسيطرة على أسراب الجراد ومكافحتها من خلال قواعد مكافحة الجراد المنتشرة بالمناطق المتاخمة للحدود والمتمركزة لأعمال الحماية والمكافحة.يذكر أن أسراب الجراد التي دخلت الحدود المصرية من نوع الجراد الأصفر الصحراوي، ويتغذى كل كيلومتر مربع من أسراب الجراد على 35 طن مواد غذائية وزراعات.وكانت إدارة مكافحة الجراد بمدينة حلايب وشلاتين، قد رصدت دخول أسراب جديدة للجراد الأصفر.فيما تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إخطارا من الجهات المعنية بالمحافظة، ويتم التنسيق مع بعض المؤسسات الدولية المعنية للسيطرة على الوضع.