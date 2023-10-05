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صحيفة تواصل الالكترونية

يسبب شللاً بالأطراف.. مرض غامض يصيب الفتيات في هذه الدولة

كينيا
كينيا
أ أ
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بدأت الهيئات الصحية والجهات المختصة، في دولة كينيا بقارة إفريقيا، مساء أمس الأربعاء، التحقيق في مرض مجهول وغامض أصاب عشرات الفتيات في إحدى المدارس.اضافة اعلان

شلل بالأطراف


وتم نقل قرابة 100 فتاة إلى المستشفى. بعد أن ظهرت عليهن أعراض الإعياء وصعوبات في المشي وآلام في الركبة وضعف شديد في الأطراف.

المرض الغامض انتشر بين الطالبات ويجعل الفتاة مُقعدة لا تستطيع الحراك، وسط حالة من الهستيريا انتشرت داخل إحدى المدارس بعد تعرض 95 طالبة للشلل في أطرافهن السفلية دون معرفة السبب.

ماذا تعرف عن كينيا؟


يذكر أن كينيا تقع في شرق أفريقيا، وتمر بها الدائرة الاستوائية، تمتد على مساحة 580 367 كيلومتر مربع.
ويبلغ عدد سكان كينيا أكثر من 47.6 مليون في تعداد 2019، وكينيا هي البلد السابع والعشرون حسب عدد السكان في العالم. عاصمة كينيا وأكبر مدنها هي نيروبي.
في حين أن أقدم مدنها، وثاني أكبر مدنها حاليًا، وأول عاصمة لها هي مدينة مومباسا الساحلية.

وتعد كينيا ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا جنوب الصحراء بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا. يحدها جنوب السودان من الشمال الغربي وإثيوبيا من الشمال والصومال من الشرق وأوغندا من الغرب وتنزانيا من الجنوب والمحيط الهندي من الجنوب الشرقي.


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