الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

"يجب قتل أطفال غزة جميعًا".. تصريحات صادمة لنائب جمهوري أمريكي

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النائب الامريكي
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل يظهر النائب الجمهوري آندي أوغلز، وهو يجيب على سؤال حول مسؤولية بلاده عن مقتل الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه "يجب قتلهم جميعا".اضافة اعلان

حقيقة مشاعر مؤيدي الاحتلال:

وندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات أوغلز، مؤكدين أنها تكشف عن حقيقة مشاعر الكثير من مؤيدي الاحتلال".
وكتب أحد الأشخاص: "عضو الكونغرس آندي أوغلز هو جاسوس إسرائيلي. ويجب طرده من الكونغرس الأمريكي".. وقال آخر: "آندي أوغلز حثالة".
وكتب آخر: "لقد سقطتم واخترتم الجانب المظلم من التاريخ بدعمكم للصهاينة، والآن تقولون يجب أن نقتل كل الفلسطينيين، عار عليكم".

مشروع عنصري:

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، قدم أوغلز مشروع قانون يحظر على حملة الجنسيات الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة.

وحمل مشروع القانون اسم "ضمان عدم السماح للمعتدين بالدخول"، أو "قانون غزة" للاختصار.

وقال أوغلز: "في الوقت الذي لا يظهر فيه تهديد الإرهاب بشكل فظيع فحسب، بل يتم تشجيعه وتبريره، من الأهمية بمكان أن نبذل قصارى جهدنا لضمان أمن أمتنا".

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