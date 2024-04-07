يتسبب في كسر الضلوع.. مرض مميت يجتاح هذه الدولة

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كشفت تقارير طبية أن أستراليا تواجه تفشي السعال الديكي، حيث تم تسجيل نحو 2799 حالة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.



انتشار السعال الديكي في أستراليا:

السعال الديكي:

وأوضحت أنه تم الإعلان عن أكثر من ألف حالة في كل ولاية، وشهدت كوينزلاند ونيو ساوث ويلز أعلى مستويات لتفشي المرض.وبحسب التقرير، فإن آخر مرة سجلت فيها كوينزلاند أكثر من ألف حالة في 3 أشهر فقط، كانت في الربع الأول من عام 2013، أي في نهاية تفشي المرض الكبير الذي استمر من عام 2008 حتى عام 2012.وكان ذلك أكبر تفشي تم الإبلاغ عنه في أستراليا منذ إدخال لقاحات السعال الديكي على نطاق واسع في خمسينيات القرن الماضي.بينما حدث تفشي أصغر للسعال الديكي بين عامي 2014 و2017، مع أكثر من 60 ألف حالة في هذه السنوات.يعد السعال الديكي مرضا تنفسيا خطيرا ومعد للغاية، وتسببه بكتيريا Bordetella pertussis.وتشبه الأعراض الأولية للمرض أعراض البرد والإنفلونزا الأخرى، وتشمل سيلان الأنف والعطس والسعال الخفيف والحمى.ويمكن أن يؤدي السعال إلى كسور في الأضلاع عند البالغين، ويعد خطيرا بشكل خاص على حياة الأطفال حديثي الولادة الذين لم يتلقوا التطعيم بعد.ويُطلق على المرض أحيانا اسم "سعال الـ 100 يوم"، حيث يمكن أن يستمر لمدة تتراوح بين 6 أسابيع و12 أسبوعا.