الثلاثاء، 27 صفر 1445 ، 12 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

وفاة 145 مصريًا في كارثة ليبيا

ليبيا
ليبيا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت ليبيا العثور على 145 جثة لوافدين مصريين، لقوا حتفهم جراء كارثة العاصفة دانيال التي شهدتها البلاد.
وأعلنت إدارة أمن سواحل طبرق، وصول 145 جثمانًا مصريًّا إلى مشرحة طبرق لتغسيلهم وتكفينهم لإرسالهم إلى مصر.اضافة اعلان

إحصاء أعداد المصابين غير ممكن

وكشف جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي للعربية، أن أعداد قتلى الفيضانات تجاوزت 2500، مؤكدًا أن إحصاء أعداد المصابين جراء الفيضانات غير ممكن..
وأوضح أن عمليات الإنقاذ في درنة صعبة بسبب الطرق الوعرة، مبينًا أن أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين.

10 الف قتيل ومائة الف مفقود

وفي تصريح صادم، نقلت وسائل الإعلام الليبية عن وزير الصحة من مجلس النواب، عثمان عبد الجليل، قوله إنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10,000 والمفقودين إلى نحو 100,000.

مقتل وإصابة الآلاف نتيجة الفيضانات

وأكد قائد الجيش الليبي خليفة حفترمقتل وإصابة الآلاف نتيجة الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد، إن أكثر من 2000 لقوا حتفهم وفُقد ما بين 5 و6 آلاف في مدينة درنة جراء السيول والفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا.

الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة
وأشار مجلس مدينة البيضاء الليبية، إلى أن أكثر من 3000 عائلة فقدت منازلها بسبب الفيضانات، وأكثر من 750 جثمانا في مستشفى المدينة جراء الفيضانات.
وكشف الهلال الأحم، أن أعداد المفقودين جراء الفيضانات وصلت إلى 10 آلاف شخص.
انهيار وانجراف جميع الطرق
وكشف عن انهيار وانجراف جميع الطرق الواصله بين مدن المنطقة الشرقية، مثل؛  "درنة وراس الهلال وسوسه و المنصوره وشحات و البيضاء و مرواه والمرج و العكي".


عمليات إنقاذ لـ7 آلاف عائلة
فيما تجري عمليات إنقاذ ةاسعة لعدد العالقين في المناطق المنكوبة الذينوصل (7) آلاف عائلة" إضافة إلى "عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية.


انهيار البنية التحتية
والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” القادم من البحر المتوسط عدة مناطق بشرق ليبيا والجبل الأخضر متسببا في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية في مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة.

اقرأ أيضا

الجبل
5:36 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

انشطار جبل لنصفين في إقليم الحوز بسبب الزلزال (فيديو)

إعصار دانيال
12:19 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

وزير الصحة الليبي يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار لـ 10 آلاف والمفقودين لـ100 ألف

السفر
11:32 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

دراسة.. تعرف على الدول الأوروبية الأرخص في نفقات السفر

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
10:36 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

قوات الاحتلال تعتقل ٢٣ فلسطينيًا في الضفة الغربية

اقرأ أيضا

طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا في حقل قمح.. ما الأمر؟

مصدر طبي ليبي: 2800 وفاة بسبب إعصار دانيال

ارتفاع عدد وفيات زلزال المغرب إلى 2862

تكلفة باهظة.. كم تبلغ خسائر المغرب جراء الزلزال المدمر؟ (تقرير)

بالأرقام.. إحصائية صادمة عن حالات الطلاق بدولة خليجية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

إعصار دانيال 12:19 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

وزير الصحة الليبي يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار لـ 10 آلاف والمفقودين لـ100 ألف

آثار العاصفة دانيال في ليبيا 6:31 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مصدر طبي ليبي: 2800 وفاة بسبب إعصار دانيال

البحر 10:36 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

العاصفة دانيال تحول البحر الأبيض المتوسط للون الأخضر

سيول ليبيا 7:10 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

كارثة بليبيا.. سيول تجرف المباني إلى عرض البحر و2000 قتيل جراء العاصفة دانيال

اقرأ أيضا

بوتين
1:49 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

هل يترشح بوتين لانتخابات الرئاسة الروسية مجددا.. بيان من الكرملين؟

زلزال المغرب
1:21 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

خبير فلكي فجر مفاجأة عن زلزال المغرب: قوته تعادل 30 قنبلة نووية

الحوز
12:53 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

شهد أعنف زلزال بالمغرب منذ 100 عام.. ماذا تعرف عن إقليم الحوز؟

بركان هاواي
12:40 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مشاهد مرعبة لثوران بركان كيلاويا في هاواي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
6:07 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مفقودة ليبيا في الحج.. العثور على "الحاجة برنية" متوفية داخل مستشفى بمكة

سكني
5:45 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

توضيح من برنامج سكني بشأن نظام الحجز الإلكتروني

قصة سجين
5:42 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

قصة سجين مع المخدرات: مرح انتهى بالسجن ولا أدري هل أخرج لأهلي حيا أم ميتا!

الجبل
5:36 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

انشطار جبل لنصفين في إقليم الحوز بسبب الزلزال (فيديو)

أخبار السعودية
4:29 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. ترقيات في الوزارات وتوجيه عاجل من حساب المواطن ومكافآت لهؤلاء الطلاب

الوطنية للإسكان
4:18 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

بشرى من الوطنية للإسكان: توفير 153 ألف وحدة سكنية في 9 ضواح و5 مجتمعات