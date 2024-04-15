وفاة 12 نتيجة السيول.. الحالة الجوية على سلطنة عُمان تصل إلى ذروتها غدًا

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من المنتظر أن تصل الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عُمان إلى ذروتها غدًا الثلاثاء، وفق المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني.





أمطار غزيرة



أمطار رعدية



12 حالة وفاة بسبب السيول



وقالت عائشة بنت جمعة القاسمية، اختصاصية أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني، إنه من المتوقع خلال ساعات مساء اليوم الاثنين أن تشتد غزارة الأمطار، وستكون ذروة التأثير في منتصف الليل ويوم الثلاثاء مع فجر يوم الأربعاء.وأضافت أن الموجة الثالثة من المنخفض هي الأشد والأعمق من حيث التأثير، ومن المتوقع أن تشهد محافظات مسندم، والظاهرة، والبريمي، وشمال الباطنة، والداخلية أمطارا غزيرة إلى شديدة الغزارة، وستكون غزيرة إلى متفاوتة الغزارة في محافظات جنوب الباطنة ومسقط وأجزاء من محافظة الوسطى، وستشهد باقي المحافظات أمطارا متفرقة متفاوتة الغزارة.وأوضحت أن التأثيرات ستستمر حتى مساء يوم الأربعاء - بإذن الله - بأمطار متفاوتة الغزارة وبتركيز على محافظات الداخلية، وشمال الشرقية وجنوب الشرقية.وأفادت محللة الأرصاد أنه منذ صباح اليوم تشكلت خلايا رعدية عميقة على محافظات الظاهرة والداخلية وشمال الشرقية نتج عنها هطول أمطار متفاوتة الغزارة، كما تمّ رصد خلايا رعدية تؤثر على محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية وأجزاء من الظاهرة والوسطى أدت لهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد أحيانًا.وأضافت أنّ بعض الولايات شهدت يوم أمس أمطارًا غزيرة إلى شديدة الغزارة نتج عنها جريان الأودية، وكان بعضها بشكل جارف، حيث تمّ تسجيل أعلى الكميات في ولايات وادي بني خالد والكامل والوافي والقابل والمضيبي وبدية وإبراء وقريات.وأعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل 12 حالة وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم منهم مواطنان و9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين.ولا يزال البحث جاريّا عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي.وأوضح الدكتور علي بن حميد الجهوري، مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أنّ المدرسة التي فقدت الطلبة اليوم لم تصلها الأودية بشكل مباشر، وإنما ولي الأمر هو من قام بإخراج الطلبة واصطحابهم.