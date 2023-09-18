الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

وفاة وإصابة 9 ضباط مصريين في انقلاب حافلة محملة بالذخائر

المتحدث العسكري المصري
المتحدث العسكري المصري
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، عن وفاة وإصابة 9 ضباط ودرجات أخرى في حادث انقلاب ناقلة محملة بالذخائر.

أنشطة تدريبيةاضافة اعلان

وتابع في بيان له :" في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ مما أدى إلى استشهاد وإصابة (9) من الضباط والدرجات الأخرى.

وصرح المتحدث العسكرى، في بيان نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأضاف أن القوات المسلحة تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

اقرأ أيضا

ترامب
8:31 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

ترامب ينتقد صفقة تبادل الأسرى بين إيران وأمريكا

حادث
7:13 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

نهاية مؤثرة .. وفاة 6 شباب في فزعة بحادث سير أثناء عودتهم من درنة

شرطة
6:16 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تكثيف أمني بالقاهرة للكشف عن قاتل دبلوماسي خليجي

IMG-20230918-WA0004
6:06 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

الكويت .. وزارتا المالية والتجارة تعرضتا لهجمات كبيرة من "هاكر" عالمي

اقرأ أيضا

خلال اجتماع دولي مهم.. المملكة تعرض استراتيجيتها في الغذاء الصحي

وصول ممثلي قطر إلى مقر التحالف الإسلامي

"المالية الكويتية"تعلن تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق

103 طائرات مقاتلة صينية حول جزيرة تايوان.. ماذا يجري؟

إصابات برصاص الاحتلال في القدس ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

زلزال
9:07 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بقوة 5.1 ريختر.. زلزال يضرب شمال إيطاليا

IMG-20230918-WA0001
2:23 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

سبب صادم..توقعات باختفاء أطول نهر جليدي في إيطاليا

الواقعة
12:48 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

مفاجأة في واقعة الاعتداء على كويتي بـ " طرابزون " التركية

رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي
12:30 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

الدفاع الأمريكية: علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب الحرب مع الصين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
8:49 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أهم 10.. انخفاض في أسعار الأرز وتحذير عاجل لجميع محافظات مكة

شرطة
6:16 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تكثيف أمني بالقاهرة للكشف عن قاتل دبلوماسي خليجي

أمانة العاصمة المقدسة - امطار مكة - الامطار
5:58 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تحذير عاجل لجميع محافظات مكة: أمطار وعواصف من الغد حتى السبت المقبل

حساب المواطن
5:58 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

هل يؤثر دخل الفرد من "تمهير" على حساب المواطن؟

Screenshot_2023-09-18-17-20-06-45_439a3fec0400f8974d35eed09a31f914
5:22 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

سجين يعبر عن ندمه بسبب المخدرات: "ضاع عمري وما تزوجت"

الأرز
5:19 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

انخفاض في أسعار الأرز يصل إلى النصف .. ومفاجأة عن "البسمتي" بأسواق المملكة