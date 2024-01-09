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وفاة وإصابة 33 طفلا في حريق بمستشفى جنوب العراق

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حريق مستشفى بالعراق
أ أ
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توفي 3 أطفال وأصيب 30 آخرون و3 مراجعين بحالات اختناق؛ جراء اندلاع حريق في مستشفى بمحافظة الديوانية جنوبي العراق.

حريق مستشفى في العراقاضافة اعلان


وأوضحت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، أن صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة الذي وصل إلى المستشفى للوقوف على أسباب وتداعيات الحريق الناجم عن حرق نفايات خلف المستشفى، وجه بإعفاء مدير المستشفى من مهام عمله وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

إخلاء المرضى


وأضاف البيان أنه تم إخلاء المرضى من النساء والأطفال إلى مستشفى آخر كإجراء احترازي بعد دخول الدخان للردهات عقب اندلاع الحريق، كما تم فتح غرف العمليات بمستشفى الديوانية التعليمي لاستقبال الحالات الطارئة والولادة، وإجراء العمليات العاجلة كموقع بديل للمستشفى الذي شهد الحادث.

هذا وأكد ميثم الشهد محافظ الديوانية أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق، الذي أدى إلى احتراق إحدى قاعات المستشفى، مشيرا إلى أن المستشفى سيعاود العمل اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي.

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