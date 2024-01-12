وفاة رجل بسبب "بق الفراش" في فرنسا .. ماذا عن انتشاره بين العائلات؟

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توفي رجل مسن في مدينة ليون الفرنسية أثناء محاولته مكافحة بق الفراش في منزله. وتسببت تلك الحشرة في جدل كبير مطلع خريف 2023، بحسب صحيفة Parisien . اضافة اعلان





الرجل عانى من لدغات بق الفراش:



الرجل أصيب بنزيف في المخ:



وعانى الرجل من لدغات بق الفراش لفترة طويلة، وبناء على نصيحة من عاملة تنظيفات، اشترى منتجا صينيا شديد السمية لمكافحة بق الفراش.وعثر نجل المتوفى على والده البالغ من العمر 87 عاما ميتا، وكان معه أيضا شقيقه البالغ من العمر 63 عاما فاقد الوعي، وتم نقلهما إلى قسم الأعصاب بالمستشفى، نقلا عن «روسيا اليوم».وصرح نجل المتوفى للصحيفة: "قال الأطباء إن والدي أصيب بنزيف في الدماغ".وعثر رجال الشرطة في شقته على علبة من مادة Sniper 1000 EC المحظور بيعها في الاتحاد الأوروبي بسبب سميتها العالية وتحقق الشرطة الفرنسية في قضية القتل غير العمد والبيع غير القانوني للمواد الكيميائية.وكشفت وسائل إعلام فرنسية مؤخرا عن وصول بق الفراش إلى البرلمان الفرنسي. كما أفادت بأن أسرة من بين كل عشر أسر في فرنسا تعاني من هذه الحشرات