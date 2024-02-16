وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن

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أعلنت مصلحة السجون الروسية، اليوم الجمعة، عن وفاة السياسي المعارض المسجون
أليكسي نافالني، بعد أن شعر بتوعك بعد المشي وفقد الوعي، ووصلت سيارة إسعاف
لمحاولة إنعاشه، إلا أنه فارق الحياة.
وفاة المعارض الروسي نافالني في السجن اليوموأعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها أطلقت تحقيقًا إجرائيًا في ملابسات وفاة
نافالني.
وقال الكرملين إن "مصلحة السجون تجري كافة الفحوصات فيما يتعلق بوفاة نافالني"، مضيفًا "لا توجد معلومات لدينا عن سبب وفاته.. وقد تم إبلاغ بوتين بالنبأ".
وذكر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في تغريدة على حسابه في "إكس": "مقاومة نافالني لنظام القمع كلفته حياته".