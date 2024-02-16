وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن

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أعلنت مصلحة السجون الروسية، اليوم الجمعة، عن وفاة السياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني، بعد أن شعر بتوعك بعد المشي وفقد الوعي، ووصلت سيارة إسعاف لمحاولة إنعاشه، إلا أنه فارق الحياة.





وفاة المعارض الروسي نافالني في السجن اليوم



كان نافالني يقضي حكمًا بالسجن لمدة 19 عامًا



اعتقل في يناير 2021 عند عودته من ألمانيا إلى موسكو



وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها أطلقت تحقيقًا إجرائيًا في ملابسات وفاة نافالني.وقال الكرملين إن "مصلحة السجون تجري كافة الفحوصات فيما يتعلق بوفاة نافالني"، مضيفًا "لا توجد معلومات لدينا عن سبب وفاته.. وقد تم إبلاغ بوتين بالنبأ".وذكر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في تغريدة على حسابه في "إكس": "مقاومة نافالني لنظام القمع كلفته حياته".ونقل نافالني، الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عامًا بتهم التطرف، في ديسمبر من سجنه السابق في منطقة فلاديمير بوسط روسيا إلى مستعمرة جزائية "نظام خاص"، أعلى مستوى أمني في السجون في روسيا، أعلى الدائرة القطبية الشمالية.يشار إلى أن نافالني (47 عامًا)، هو ألد خصوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم اعتقاله في يناير 2021 لدى عودته من ألمانيا إلى موسكو، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من التسمم بغاز الأعصاب الذي يُلقى باللوم فيه على الكرملين. وقد رفضت السلطات الروسية هذا الاتهام.