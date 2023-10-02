وفاة العشرات.. إثيوبيا تُعلن رسميًا تفشي مرض الملاريا

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أعلنت إثيوبيا عن تفشي مرض الملاريا في ولاية أوروميا الإقليمية بعد تسجيل 36 حالة وفاة خلال الشهرين الماضيين.



استمرار انتشار العدوى الطفيلية اضافة اعلان



الكوليرا قتلت أكثر من 200 شخص



وقال رئيس مركز الرعاية الصحية في منطقة بيجي، لاتا بانتي في تصريح صحفي: إن 36 شخصًا لقوا مصرعهم مع استمرار انتشار العدوى الطفيلية التي ينقلها البعوض، مطالبًا بضرورة توفير إمدادات طبية فورية من أجل إنقاذ أرواح المرضى.وأضاف أن هذه الوفيات وخلال الشهرين الماضيين جاءت في منطقتي "بيجي"و"كوندالا" التابعتين لمنطقة غرب ووليجا التي مزقها الصراع في ولاية "أوروميا" الإقليمية.وتشهد إثيوبيا أيضًا تفشي وباء الكوليرا الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص حتى أغسطس الماضي وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.