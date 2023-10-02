الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة العشرات.. إثيوبيا تُعلن رسميًا تفشي مرض الملاريا

98878787
تفشي مرض الملاريا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت إثيوبيا عن تفشي مرض الملاريا في ولاية أوروميا الإقليمية بعد تسجيل 36 حالة وفاة خلال الشهرين الماضيين.

استمرار انتشار العدوى الطفيليةاضافة اعلان

 وقال رئيس مركز الرعاية الصحية في منطقة بيجي، لاتا بانتي في تصريح صحفي: إن 36 شخصًا لقوا مصرعهم مع استمرار انتشار العدوى الطفيلية التي ينقلها البعوض، مطالبًا بضرورة توفير إمدادات طبية فورية من أجل إنقاذ أرواح المرضى.

 وأضاف أن هذه الوفيات وخلال الشهرين الماضيين جاءت في منطقتي "بيجي"و"كوندالا" التابعتين لمنطقة غرب ووليجا التي مزقها الصراع في ولاية "أوروميا" الإقليمية.

الكوليرا قتلت أكثر من 200 شخص

 وتشهد إثيوبيا أيضًا تفشي وباء الكوليرا الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص حتى أغسطس الماضي وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

اقرأ أيضا

009009
2:36 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

بيان عاجل للنيابة العامة المصرية حول حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

حرب السودان
12:28 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مأساة حرب السودان.. من صحفي ومعلم إلى بائع أسماك وسائق تاكسي (تقرير)

اقتحام المسجد الأقصى
10:38 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

600 مستوطن بينهم وزراء سابقون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

حريق مديرية الأمن في الإسماعيلية
9:59 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. مشاهد الرعب تحكيها الفيديوهات (تقرير)

اقرأ أيضا

بالفيديو والصور.. حريق مديرية أمن الإسماعيلية في مصر يسيطر على "إكس"

100 مصاب.. السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية وبدء عمليات التبريد

الجنود يستغيثون.. الجيش المصري يدفع بالطائرات وسيارات الإطفاء للإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة (فيديو)

عاجل.. حريق ضخم يدمر مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي 12:51 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

البرلمان العربي يدين إتمام إثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-02 at 2.26.49 AM
2:28 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

موسكو توقظ فتنة "كوسوفو" .. والناتو يرسل ٦٠٠ جنديا لوأدها

WhatsApp Image 2023-10-02 at 2.09.13 AM
2:12 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

هولندا تغلق أكبر حقول إنتاج الغاز بسبب "الزلازل"

WhatsApp Image 2023-10-02 at 1.39.19 AM
1:42 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

نحن الأحياء الأموات.. عريس وعروس الحمدانية : فقدنا 25 من عائلتنا

زلزال
12:54 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

دولة تشهد 18 زلزالاً و125 انهياراً و50 ثوران بركاني خلال هذه الفترة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
3:30 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

حساب المواطن يطالب هؤلاء المستفيدين بالتوجه إلى البنك فورًا

أخبار السعودية
1:57 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. التقويم الخارجي على المدارس وشروط حافز الاستدامة

أمطار الطقس
1:07 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

منها مكة وعسير.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وأتربة لـ 9 مساءً

7687677
12:30 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 10 خطوات لتجديد رخصة مستودع ضريبي

مخطوطة
12:05 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مصر.. ترميم مخطوطة للقرآن الكريم تعود للقرن الأول الهجري (صور)

الراتب - ريال 0 عملة
11:50 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

طريقة الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش