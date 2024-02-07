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وفاة الرئيس التشيلي السابق في حادث تحطم مروحية

الرئيس التشيلي
وفاة الرئيس التشيلي السابق
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لقي الرئيس التشيلي السابق، سيباستيان بينيرا، مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية بالقرب من مدينة لاغو رانكو بعد سقوط المروحية في البحيرة.اضافة اعلان

وفاة الرئيس التشيلي في حادث تحطم مروحية

وأوضحت وزيرة الداخلية التشيلية، كارولينا توها، في تصريح صحفي لها، أنّ الحادث وقع في منطقة لاجورانكو في ريجيون دي لوس ريوس، جنوب العاصمة سانتياغو.

الرئيس السابق كان يقود الطائرة بنفسه

وكان الرئيس السابق يقود المروحية بنفسه، وفقد السيطرة عليها بالقرب من شاطئ بحيرة لتتحطم الطائرة في الماء.

انتشال جثة الرئيس السابق ونجاة 3 آخرون

وأضافت أنّ خدمات الطوارئ انتشلت جثة الرئيس التشيلي السابق من الماء، فيما نجا ثلاثة آخرون كانوا على متن الطائرة بعدما تمكنوا من السباحة في البحيرة والوصول إلى الشاطئ.

إعلان الحداد في البلاد لمدة 3 أيام

من جانبه، أعلن الرئيس التشيلي، جابرييل بوريتش، الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام.

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