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وضع كارثي.. استشهاد 5400 طالب و350 معلمًا جراء قصف غزة

العدوان على غزة
قصف غزة
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كشف خبراء أمميون أن الهجوم العسكري على غزة أدى لاستشهاد أكثر من 5,479 طالبًا و261 معلمًا و95 أستاذًا جامعيًا، فيما أصيب أكثر من 7819 طالباً و756 معلمًا مع تزايد الأعداد كل يوم، كما أنه لا يحصل ما لا يقل عن 625 ألف طالب على التعليم.اضافة اعلان

استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف على قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين اليوم، جراء قصف استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد عدد من الفلسطينيين في غارات استهدفت حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
 كما استشهد وأصيب العديد من الأهالي إثر غارة جوية على استهدفت مجموعة من الفلسطينيين شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل قصف المخيمات

 في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمخيمات المغازي والبريج والنصيرات وسط قطاع غزة، كما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
كما استشهد أربعة فلسطينيين اليوم، برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال حاصرت بناية سكنية في مخيم نور شمس بطولكرم بعد اقتحامها بعشرات الآليات العسكرية، وأطلقت وابلًا من النيران مما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين، ونفذت قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم عمليات تخريب وتدمير واسعة في المخيم.

ارتفاع ضحايا قصف غزة لـ 34012 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 196 على التوالي إلى 34012 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76833 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 42 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 63 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

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