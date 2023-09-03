وزير خارجية إيران: نعمل على عقد اجتماع اقتصادي ثلاثي مع المملكة وتركيا

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قال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان أن بلاده تعمل على عقد اجتماع اقتصادي ثلاثي مع المملكة وتركيا.





اجتماع اقتصادي مع الرياض وأنقرة.



إجراءات فعالة لمواجهة الإساءة للمقدسات الإسلامية



محادثات بشأن سوريا وعودة اللاجئين السوريين



اعتماد الدبلوماسية لحل المشكلات العالقة



محادثات بشأن التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية



وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي اليوم، أشار إلى أن تركيا رحبت بعودة علاقات بلاده مع المملكة، مؤكدًا أنه من المنظر عقدوأكد أنه بحثت مع نظيره التركي ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الإساءة للمقدسات الإسلامية.وشدد الطرفان على ضرورة احترام سيادة سوريا وعدم المساس بوحدة أراضيها، مثمنًا مواقف تركيا الإيجابية والبناءة بشأن سوريا وعودة اللاجئين السوريين.من ناحيته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه تبادل مع نظيره الإيراني وجهات النظر بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ردا على الإساءة للإسلام في أوروبا.وأوضح أنه تم التركز على تنسيق الهيئات المشتركة بين الدولتين واعتماد الدبلوماسية لحل المشكلات العالقة، مع بحث إيجاد الحلول للأزمة السورية ونرى ضرورة العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم.وصباح اليوم، وصل وزير الخارجية التركي لطهران وأجرى مع نظيره الإيراني محادثات بشأن التعاون الثنائي، والتطورات الإقليمية والدولية.