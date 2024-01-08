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وزير النقل اللبناني: نعالج أضرار الهجوم الإلكتروني على مطار بيروت

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اختراق مطار بيروت
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قال وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، إن العمل جارٍ على معالجة أضرار الهجوم الإلكتروني على مطار بيروت.

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اختراق إلكتروني لمطار بيروت

وكشف حسب "العربية"، أن الخرق الإلكتروني بمطار بيروت لا علاقة له بأي إهمال إداري.

لم يتم تحديد حجم أضرار الخرق الإلكتروني

وأكد أن حركة الإقلاع والهبوط بمطار بيروت لم تتوقف وتسير كالمعتاد، وأنه لم يتم تحديد حجم أضرار الخرق الإلكتروني بمطار بيروت.
وبين وزير النقل اللبناني أن أجهزة الأمن والمختصون لا يزالون بمطار بيروت للتحقيق بالخرق الإلكتروني.

ظهور رسالة على جميع الشاشات الداخلية

ويوم أمس، تعرضت شاشات عرض الرحلات والوصول بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى عملية اختراق، أدت إلى ظهور رسالة على جميع الشاشات الداخلية بمختلف أنحاء المطار تطالب بعدم جر لبنان إلى حرب مع دولة الاحتلال.


وعلى الفور، قامت سلطات المطار بإغلاق الشاشات وسط حالة قلق جديدة لدى رواد المطار، فيما بدأت الأجهزة الأمنية بتتبع عملية القرصنة.

رسالة للسكان القاطنين بالقرب من المطار

في الوقت نفسه، تلقى عدد كبير من المقيمين في بيروت وخصوصًا بالقرب من المطار رسالة نصية بدون رقم تزعم تعطيل مطار بيروت وذلك على خلاف الحقيقة، كما دعت الرسالة المسافرين إلى التقيد بإرشادات الأجهزة الأمنية.

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