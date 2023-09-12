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عدد الضحايا تجاوز 3000 قتيل حتى الآن

وزير الصحة الليبي يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار لـ 10 آلاف والمفقودين لـ100 ألف

إعصار دانيال
إعصار دانيال
أ أ
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في تصريح صادم، نقلت وسائل الإعلام الليبية عن وزير الصحة من مجلس النواب، عثمان عبد الجليل، قوله إنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10,000 والمفقودين إلى نحو 100,000.اضافة اعلان
كما نقل الإعلام الليبي عن مسؤولين أن القتلى في مدينة درنة جراء الإعصار تجاوز الـ2000 قتيل.

ضحايا إعصار دانيال يتجاوز 3 آلاف قتيل
قوله إن حصيلة ضحايا الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي اجتاح مدن شرقي البلاد، تجاوز 3 آلاف قتيل.

الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة 
وكان عضو بغرفة الأزمة بجمعية الهلال الأحمر الليبية، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، قد صرح، صباح اليوم، إن "إجمالي الإحصائيات التي وصلت للغرفة من جميع فروع الهلال الأحمر بلغت 2800 قتيل".
والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.
وذكر المصدر أن "الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات بسبب الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا"، مؤكدًا أن القتلى "بين من قضى غرقًا أو بسبب انهيار المباني السكنية".

عمليات إنقاذ لـ7 آلاف عائلة

وأكد أن "عدد العالقين في المناطق المنكوبة وتجري حاليًا عمليات إنقاذهم وصل (7) آلاف عائلة" إضافة إلى "عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية".

4 شهداء من الهلال الأحمر

وأشار إلى أن "هناك شهداء من متطوعي الهلال الأحمر قضوا أثناء محاولتهم إنقاذ العائلات العالقة، وهم 4 أشخاص، وهناك أيضًا متطوع آخر مفقود منذ الأمس ولم يتم تأكيد مصيره حتى الآن".
وفي وقت سابق الاثنين، قال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في بنغازي، في تصريحات صحفية إن عدد ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة وحدها "يفوق ألفي قتيل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية.
بينما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، تابع لحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، عن تسجيله رسميا 47 قتيلاً وأكثر من 18 مفقودًا، في عدد من المدن المتضررة شرقي البلاد باستثناء درنة.

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