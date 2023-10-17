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وزير الخارجية يصل إلى سلطنة عمان

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وزير الخارجية يصل إلى سلطنة عمان
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 وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إلى عاصمة سلطنة عُمان الشقيقة مسقط.اضافة اعلان

وزير الخارجية يصل سلطنة عمان



 وكان في استقبال سموه لدى وصوله المطار السلطاني، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
 ويشارك سمو وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


وفي وقت سابق، استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت.

ونقل سمو وزير الخارجية، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله ـ، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت الشقيق، المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

تطور الأوضاع في غزة



 وجرى خلال الاستقبال مناقشة تطور الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيّين العزل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.




استعراض العلاقات الأخوية التاريخية



كما تم استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
 حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

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