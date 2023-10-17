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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون
ارشيفية
أ أ
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شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.اضافة اعلان

وزير خارجية سلطنة عمان
وترأس الاجتماع معالي وزير خارجية سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية للمجلس السيد بدر البوسعيدي، وذلك بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وجرى خلال الاجتماع، ‏بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك.
حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

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