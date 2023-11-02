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وزير الخارجية يثمن تأييد كولومبيا للقرار الأممي بوقف إطلاق النار وإقامة هدنة في غزة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
أ أ
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم بمعالي وزير خارجية جمهورية كولومبيا ألفارو ليفا دوران.

الهدنة ووقف إطلاق الناراضافة اعلان


 وفي بداية الاتصال، ثمّن سموه تأييد كولومبيا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

بحث العلاقات الثنائية


 وبحث الجانبان، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزّل، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

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