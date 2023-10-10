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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية وممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج يبحثان الأوضاع في غزة

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وزير الخارجية وممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج
أ أ
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التقى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقطاضافة اعلان

مناقشة الأوضاع في غزة


وناقش وزير الخارجية مع المسؤول الأوروبي تطورات الأوضاع غير المسبوقة التي تعيشها غزة ومحيطها في ظل استمرار العمليات العسكرية.

دور المجتمع الدولي


وأكد وزير الخارجية، أن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لتخفيف آثار هذه الأزمة على المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة إيجاد حل عادل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.




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