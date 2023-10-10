وزير الخارجية وممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج يبحثان الأوضاع في غزة

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التقى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط اضافة اعلان





مناقشة الأوضاع في غزة



دور المجتمع الدولي



سمو #وزير_الخارجية والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، يناقشان تطورات الأوضاع غير المسبوقة التي تعيشها غزة ومحيطها في ظل استمرار العمليات العسكرية، وأن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لتخفيف آثار هذه الأزمة على المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مع… pic.twitter.com/SkguVOkEJo — واس العام (@SPAregions) October 10, 2023

وناقش وزير الخارجية مع المسؤول الأوروبي تطورات الأوضاع غير المسبوقة التي تعيشها غزة ومحيطها في ظل استمرار العمليات العسكرية.وأكد وزير الخارجية، أن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لتخفيف آثار هذه الأزمة على المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة إيجاد حل عادل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.