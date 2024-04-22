وزير الخارجية القطري: عملنا مع شركائنا للتوصل إلى وقف إطلاق النار في المنطقة دون جدوى

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قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبالرحمن آل ثاني، خلال كلمته في منتدى الأمن الإقليمي الخليجي الأوروبي، إن مجلس التعاون الخليجي بذل جهود كبيرة من أجل وقف الحرب في غزة لكن دون أن يحدث ذلك.

وفي هذه السطور نرصد لكم ابرز ما جاء على لسان وزير الخارجية القطري:



- نأمل أن يكون هذا المنتدى فرصة لتطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي وتكثيف العمل الدبلوماسي لتحقيق الأهداف المشتركة.



- نؤكد أن دولة قطر ودول مجلس التعاون لم تدخر جهدا بالتعاون الكامل لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف خيرة ونبيلة.



- لمن دواعي الفخر أن نشهد تحسن العلاقات الاستراتيجية بين منطقتنا في مختلف المجالات مما يدفعنا للعمل أكثر لتعزيز شراكاتنا.



- تعاوننا المشترك مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى.. نواجه تهديدات من الحروب والصراعات العسكرية وغيرها من العوائق التي تعترض حرية التجارة الدولية وأمن الطاقة



- إرادتنا السياسية الجماعية الحازمة مطلوبة لضمان السلام والاستقرار العالميين



- عملنا مع شركائنا بلا هوادة للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في المنطقة.. ولكن للأسف دون جدوى



- نؤكد مجددا أن الوسائل الدبلوماسية وحدها قادرة على حل الخلافات وإنهاء الصراعات.. نأمل في أن نرى سلاما دائما يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني



- يجب على الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون تسريع العمل المشترك للوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية



- نؤكد على ضرورة تعزيز الشراكات لمواجهة التحديات وخدمة مصالح الجانبين