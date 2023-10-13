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صحيفة تواصل الالكترونية

وزارة الأوقاف المغربية: نحتاج لبناء 120 مسجدًا كل عام

المساجد في المغرب
المساجد في المغرب
أ أ
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أعلنت وزارة الأوقاف المغربية، أن البلاد بحاجة لبناء 120 مسجدًا كل عام.
وقالت الوزارة في موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، إن وزير الأوقاف أحمد التوفيق، أوضح في احتفال ديني بيوم المساجد، أن "الزيادة المطلوبة تهدف إلى مواكبة النمو الديمجرافي (عدد السكان يبلغ نحو 37 مليون نسمة) والتوسع العمراني".اضافة اعلان

مواكبة النمو الديموجرافي

وأوضح الوزير أن "النمو الديمجرافي والتوسع العمراني يعتبران مصدر طلب قوي على أماكن جديدة لإقامة شعائر الدين الإسلامي يقدر عددها بنحو 840 مسجدًا بحلول عام 2030، أي ما يناهز 120 مسجدًا حضريًا جديدا كل سنة".

تضرر المساجد جراء زلزال الحوز

وزاد: "زلزال الحوز أسفر عن تضرر ما يزيد عن 2516 مكانًا مخصصًا لإقامة الشعائر الإسلامية، قدرت تكلفة تأهيلها في مبلغ مليار و200 مليون درهم (117 مليون دولار)".
وحاليا، يوجد في المغرب 51 ألف مسجد، 72 بالمئة منها في البوادي، بحسب وزارة الأوقاف المغربية.
وفي 8 سبتمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفًا 2960 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

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