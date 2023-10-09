وبدأت الحرب على "بق الفراش".. الأردن تطبق بروتوكول الحشرات على رحلات فرنسا

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صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني بالأردن، الكابتن هيثم مستو، اليوم الاثنين، أن الهيئة ستقوم بالتأكد من التزام شركات الطيران بالإجراءات القياسية التي يتم تطبيقها في مكافحة الحشرات. اضافة اعلان





إجراءات احترازية على رحلات فرنسا





إجراءات منع دخول حشرة "بق الفراش"





فرنسا تغلق 7 مدارس متضررة



وقال: إضافة إلى زيادة وتيرتها بما يتوافق مع مؤشر الخطورة وضرورة اتخاذ حزمة إجراءات احترازية وتطبيق بروتوكول مكافحة الحشرات على الرحلات الجوية القادمة من فرنسا.وأضاف، تأتي هذه الإجراءات تحسبًا لمنع دخول حشرة "بق الفراش" الى الأردن والتي تغزو فرنسا في الفترة الأخيرة حفاظًا على صحة المواطنين والمسافرين.وجاء هذا التصريح عقب اجتماع عقد في وزارة الصحة برئاسة امين عام الوزارة للرعاية الصحية والأوبئة وحضور ممثلين عن هيئة تنظيم الطيران المدني وإدارة الأوبئة والامراض السارية.وكانت السلطات الفرنسية قررت مؤخرًا إغلاق سبع مدارس تضم 1500 طالب بسبب انتشار بق الفراش، وعقدت الحكومة سلسلة اجتماعات الأسبوع للبحث في تزايد حالات الإبلاغ عن انتشار هذه الحشرة.يأتي ذلك في وقت تستضيف البلاد كأس العالم للرجبي وتستعد لأولمبياد باريس 2024، ويُعتقد أن عُشر الأسر الفرنسية عانت مشكلة بق الفراش خلال السنوات القليلة الماضية.