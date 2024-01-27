واقعة نادرة.. نهاية مروعة لشاب سرق طائرة بولاية تكساس الأمريكية

أ أ





في واقعة نادرة الحدوث، تسببت في نهاية مروعة لشاب، والذي أقدم على سرقة طائرة من مطار في ولاية تكساس الأمريكية.





شاب يسرق طائرة في تكساس: اضافة اعلان



وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام، فقد انتهت الرحلة بتحطم الطائرة، مما أدى إلى وفاة الشاب بطريقة صادمة.وكانت مراقبة الحركة الجوية قد سجلّت محادثة حول خططه، حيث قال الشاب إنه لن يستمع إلى تعليمات المراقبة وسيتجه إلى شرق تكساس، منوها أنه سيقوم بفصل قواطع الدائرة الكهربائية في الوقت المناسب.ويدعى الشاب "لوجان تيموثي جيمس"، والذي يبلغ من العمر 23 عامًا، ، حيث قام بسرقة طائرة من طراز "سيسنا 172" من مدرسة ATP للطيران في مطار أديسون.وعقب الاستيلاء على الطائرة قام بقيادتها لمسافة تزيد عن 80 ميلاً شمال شرق الولاية باتجاه باريس، تكساس.وفي نهاية المطاف تحطمت الطائرة بالقرب من حدود الولاية مع أوكلاهوما، دون وجود معلومات فورية حول الأسباب التي دفعت الشاب لسرقة الطائرة.