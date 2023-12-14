"وأعوذ بك من فجاءة نقمتك".. مغني شهير يباغته موت الفجأة على خشبة المسرح

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استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من موت الفجأة، حيث قال في حديث شريف "اللهمَّ إنَّي أعوذُ بك من زوالِ نعمَتِك ، و تَحَوُّلِ عافيَتِك ، و فجْأةِ نقمتِك ، و جميعِ سَخَطِك".

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وكمثال على موت الفجأة، تعرض مغني برازيلي يدعى "بيدرو هنريكي" ، 30عاما، لأزمة قلبية خلال إحدى الأغنيات فسقط ومات.





الغناء على خشبة المسرح:



وأثناء الغناء على خشبة المسرح، سقط المغني بشكل مفاجئ، دون أن يتدخل أحد من فرقته لإنقاذه.وقالت زوجته وأقرباؤه إن صحته كانت ممتازة ولم يكن يعاني من مشاكل، فيما قال البعض إن هذه الحوادث تكررت مؤخراً.

موت مفاجيء لممثلة روسية:

وفي واقعة مشابهة نادرة الحدوث، لقيت الممثلة والمخرجة الروسية بولينا منشيخ 40 عاما، مصرعها متأثرة في قصف للقوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك.

وكتب الممثل دينيس لافرينتييف على شبكة فكونتاكتي الاجتماعية: "لقد تلقيت للتو رسالة من دونيتسك مفادها أن الممثلة والمصممة والمخرجة والمعلمة بولينا منشيخ ماتت في قصف مدفعي أثناء تقديمها لعرض على المسرح".

كما أعلن الاستوديو - المسرح "بورتال" عن مقتل الممثلة، مشيرا إلى أن الإنتاج المستقبلي للمسرحية "الاختبار الأخير" سيخصص لذكرى هذه الممثلة.

وقالت أناستاسيا تسيبينكو زميلة منشيخ،: "في 19 نوفمبر، نتيجة لقصف مدفعي على أراضي جمهورية دونيتسك، توفيت بولينا أثناء تقديمها لعرض أمام العسكريين".





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