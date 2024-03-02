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هيئة الأمم المتحدة: جيش الاحتلال قتل أكثر من 9 آلاف امرأة منذ بدء الحرب على غزة

قصف غزة
أرشيفية
أ أ
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أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن قوات الاحتلال قتلت في حرب غزة الجارية أكثر من 9,000 امرأة حتى الآن, ومن المحتمل أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع، حيث تفيد التقارير أن العديد من النساء لقين مصرعهن تحت الأنقاض.اضافة اعلان

الاحتلال يقتل 37 أمًا كل يوم:

وأضافت أن كل يوم تستمر فيه الحرب في غزة، بالمعدل الحالي، سيتواصل قتل 63 امرأة في المتوسط، وأنها تُقتل نحو 37 أماً كل يوم، مما يدمر حياة أسرهن ويقلص حماية أطفالهن، وذلك مع اقتراب مرور 5 أشهر على الحرب في غزة.
وأفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن النساء ما زلن يعانين من آثار الحرب المدمرة، وفيما لا تستثني الحرب أحداً، تظهر بيانات الهيئة أن هذه الحرب تقتل وتصيب النساء بشكل غير مسبوق، وأن أكثر من 4 من كل 5 نساء (84%) أن أسرهن تأكل نصف الطعام أول أقل مقارنة بما اعتادت عليه قبل بدء الحرب.

النساء الأقل حظًا في توفير الطعام:

وتتولى الأمهات والنساء مهام جلب الطعام، ولكنهن آخر وأقل من يأكل في الأسرة، وأن ما يقرب من 9 من كل 10 نساء (87%) أفدن بأنهن يجدن صعوبة أكبر في الحصول على الغذاء مقارنة بالرجال.
وشددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه "ما لم يكن هناك وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، فإن المزيد من الناس سيلقون حتفهم في الأيام والأسابيع المقبلة. وشددت على ضرورة أن يتوقف القتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وعبر جميع أنحائه على الفور".

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