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هزت مواقع التواصل.. شاب ينهي حياة شقيقه بطريقة بشعة في دولة عربية

الجثامين الموتى جثة
جثة
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ألقت السلطات السورية القبض على شاب قتل شقيقه في لبنان بطريقة بشعة، وعاد إلى سوريا بطريقة غير قانونية.

أنهى حياة شقيقه في لبنان وهرباضافة اعلان


وقالت الداخلية السورية في منشور على حسابها في "فيسبوك"، إن "معلومات وردت إلى شرطة منطقة بانياس في طرطوس بإقدام شخص يدعى (رماح) على قتل شقيقه الحدث (نذير) أثناء وجودهما في لبنان وأن القاتل هرب بعد ارتكاب جـريمته وعاد إلى القطر".

وأضافت الوزارة: "من خلال المتابعة والبحث تمكن مركز الأمن الجنائي في منطقة بانياس من إلقاء القبض عليه في طرطوس، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قـتل شقيقه حيث غادر برفقته بطريقة غير قانونية قاصدا منزل والده المقيم في محلة صبرا بلبنان".

وتابعت: "عندما التقيا بوالدهما تم معاملته معاملة سيئة وطرده من المنزل عدة مرات بينما شقيقه الحدث كان يتم معاملته معاملة حسنة. عندها قرر قـتل شقيقه وطلب منه مرافقته ليلا لشراء مياه من أحد المحلات وتوجها إلى البحر وهناك أقدم على دفعه من أعلى جرف صخري".

تفاصيل الجريمة

ووصفت الوزارة ما قام به المتهم بقتل شقيقه، حيث "نزل إليه وضربه بحجر على رأسه عدة ضربات وقام بسحبه إلى مياه البحر ووضع رأسه تحت المياه حتى تأكد أنه فارق الحياة ثم ترك جثته على الشاطئ وهرب متوجها إلى القطر ودخل إليه بطريقة غير قانونية".

وأردفت: "بتدقيق وضعه تبين أنه مطلوب للحبس لمدة ثلاث سنوات بجرم السرقة الموصوفة. تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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