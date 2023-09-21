الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

هزت الكويت.. العثور على فتاة فارقت الحياة بها 20 طعنة

الداخلية الكويتية
الشرطة الكويتية
أ أ
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تلقت الجهات الأمنية بالكويت بلاغا عن وقوع جريمة مروعة في ضاحية منطقة صباح الناصر.

مقتل فتاة عراقية بالكويت:

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 وبحسب ما ذكرته صحف كويتية،  فقد تم العثور على فتاة  عراقية مقتولة تبلغ من العمر 27 عاماً داخل شقتها، حيث  تعرضت الضحية لأكثر من 20 طعنة.

وقد تم اكتشاف الجريمة بواسطة شقيقتها بعد مكالمة هاتفية من زوج المجني عليها.

 وعند وصولها إلى المنزل، عثرت على جثة شقيقتها - المجني عليها- جثة هامدة مضرجة بالدماء.

هندي يقتل فلبينية بالكويت:


وفي وقت سابق أقدم وافد هندي على ارتكاب جريمة بشعة ، حيث قام بقتل خادمة فلبينية في الكويت.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد تم إسعاف الوافد الهندي إلى المستشفى بعد محاولته التخلص من حياته.

وذكرت صحيفة المجلس أيضا أنه  تم العثور على حارس عقار قيد الإنشاء مقتولاً في المطلاع.

سيارة تقتحم سوقا بالكويت:

وفي سياق آخر، تمكن عاملون في أحد الأسواق المركزية بمنطقة العبدلي الزراعية بالكويت من النجاة، من موت محتم إثر اقتحام مركبة رباعية الدفع لواجهة المحل.

واصطدمت السيارة بأرفف السوق الذي يقع داخل إحدى محطات الوقود على مقربة من العاملين، بحسب "الجريدة".

وقال مصدر أمني  إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً بالحادث الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

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