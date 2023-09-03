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هزّت الأردن.. سحل فتاة وجرّها لأكثر من 500 متر في عملية سرقة (فيديو)

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سحل الفتاة
أ أ
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بمقطع فيديو ، وثق سحل فتاة وجرها لأكثر من 500 متر، أثناء سرقة سيارتها.

سحل فتاة بالأردن:



وبحسب ما أظهره مقطع الفيديو، فقد قام  السارق، باقتحام سيارة الفتاة فجأة، أثناء قيامها بالاصطفاف بالشارع العام في منطقة الدوار السابع.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تحاول منع السارق من سرقة مركبتها والهروب بها، إلا أن السارق استطاع أن يتحكم من مقعد القيادة.

كما قام السارق بقيادة السيارة، لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرّها لأكثر من 500 متر، ما تسبب بإلحاق الأذى بها.
وقد تعرضت الفتاة لإصابات بجروح وسحجات، فيما لاتزال قيد العلاج بالمستشفى.

من جهتها تمكنت قوات الأمن من  إلقاء القبض على السارق بعد أن تمكنت الفتاة من التعرف على هويته وتحديد مكان اختبائه، حيث تم مداهمته.

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