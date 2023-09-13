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هزة أرضية جديدة بالمغرب أثناء قيام الدفاع المدني بعمليات الإنقاذ

المغرب الدفاع المدني
الدفاع المدني بالمغرب
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات تعرض منطقة في المغرب لهزة ارتدادرية أثناء قيام رجال الدفاع المدني بمهامهم في إنقاذ ضحايا الزلزال.اضافة اعلان

هزة ارتدادية في المغرب


وأظهر المقطع، لحظات من الرعب والهلع انتابت رجال الدفاع المدني فور وقوع الهزة الأرضية، التي استمرت لثوان معدودة.

عمليات الإنقاذ تتواصل


يأتي ذلك فيما تتواصل في المغرب عمليات البحث عن ناجين من زلزال منطقة الحوز، وحسب أحدث الأرقام فقد بلغ عدد القتلى نحو 3000 بينما وصل عدد الجرحى إلى 5000 شخص.

وتستخدم السلطات المغربية طائرات مروحية ومسيرات وأعدادا كبيرة من عناصر الجيش لتنفيذ عمليات الإنقاذ والإسعاف وتقديم الإمدادات الأساسية في مناطق جبلية منكوبة بأقاليم الحوز مراكش وشيشاوة وتارودانت ووارزازات.

ويواجه كثير من الناجين ظروفا صعبة في الملاجئ المؤقتة التي يحتمون بها بعد أن قضوا ليلة رابعة في العراء.

وهذا الزلزال هو الأكثر فداحة من حيث عدد القتلى في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ عام 1960 والأقوى منذ أكثر من قرن.

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