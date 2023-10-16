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صحيفة تواصل الالكترونية

هدم 11 ألف منزل.. ارتفاع عدد شهداء غزة لـ ٢٨٥٠ شهيدًا

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شهداء غزة
أ أ
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ارتفع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي، إلى ٢٨٥٠ شهيدًا.

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استشهاد ٧٥٠ طفلاً و٤٦٠ امرأة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين شهداء العدوان ٧٥٠ طفلاً، و٤٦٠ امرأة، إضافة إلى إصابة نحو عشرة آلاف فلسطيني بجروح مختلفة.
 وأوضحت وزارة الصحة أن من بين الشهداء ١١٤ فلسطينيًا استشهدوا خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، وسط قطاع غزة.
 وذكر الدفاع المدني الفلسطيني، أن نحو ١٠٠٠ شهيد ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة في المناطق التي تعرضت لغارات إسرائيلية عنيفة، مؤكدة عجز فرق الدفاع المدني عن انتشال الجثث، نظراً لعدم توفر الإمكانيات اللازمة.

 الاحتلال يدمر ١١ ألف منزل في غزة


تواصل طائرات الاحتلال قصفها العنيف لقطاع غزة، مما تسبب في تدمير أحياء سكنية وعشرات البنايات والعمارات على من فيها من أطفال ونساء.
 وقدّرت وزارة الأشغال الفلسطينية في حصيلة أولية لها، من تدمير الاحتلال لأكثر من ١١ ألف وحدة سكنية بشكل كلي، وعشرات آلاف المنازل بشكل جزئي.
كما تم تدمير هائل في البنية التحتية والمرافق العامة والمدارس والمستشفيات، لافتةً النظر إلى أن طائرات الاحتلال تستخدم سياسة الأرض المحروقة في قصفها لقطاع غزة.

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