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هجوم في "سيدني" ينهي حياة 5 أشخاص طعناً بسكين وإصابة آخرين

هجوم سيدني
المهاجم
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هاجم شخص مركز تسوق بويستفيلد بوندي في سيدني  بسكين، ما أسفر عن 5 قتلى اليوم (السبت)، فيما أجلت الشرطة الأسترالية مئات الأشخاص بعد حادثة الطعن.

سقوط قتلى وجرحى في هجوم سيدني:اضافة اعلان

وحسب وسائل إعلام، فقد أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أنها أطلقت النار على مهاجم يحمل سكيناً، مؤكدة إصابة عدة أشخاص في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن المزدحم بالقرب من شاطئ بوندي الذي أغلق.
ودعت الشرطة السكان إلى تجنب المنطقة، مؤكدة أن 5 أشخاص سقطوا قتلى، فضلا عن إصابة آخرين بجروح بعضهم في حالة حرجة.
وأفادت الشرطة أن المهاجم نفذ عملية الطعن بشكل منفرد، بحسب المعلومات الأولية.

تحقيقات حول الجريمة:

وأوضحت أنها تواصل التحقيقات للتعرف على مزيد من المعلومات حول المهاجم، دون استبعاد أي فرضية في الوقت الحالي ومن ضمنها فرضية الإرهاب.
فيما لفت المتحدث باسم الشرطة إلى أن شرطية كانت أولى من بادرت بإطلاق النار على المهاجم وأردته قتيلاً، مشدداً على أنها تصرفت في الحال ودون تردد.

هلع وفزع:

وأدت حادثة الطعن إلى حال من الهلع والفزع بين سكان المكان، بحسب شهود عيان، في وقت هرع المتسوقون طلباً للحماية وقامت الشرطة بتأمين الموقع.
واحتمى عدد من الأشخاص في متجر سوبرماركت لنحو الساعة، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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