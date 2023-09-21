هجوم إلكتروني على أنظمة محكمة جرائم الحرب بالجنائية الدولية

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أعلنت محكمة جرائم الحرب في "الجنائية الدولية"، أنها تعرضت هجوم إلكتروني حجب مستندات خاصة عن الموظفين.





هجوم إلكتروني على أنظمة محكمة جرائم الحرب اضافة اعلان



تدابير فورية للتعامل مع الهجوم السيبراني



وذكرت وكالة "رويترز"، أن محكمة جرائم الحرب بالجنائية الدولية تتعرض لاختراق إلكتروني يعرقل عملها.وأضافت أنها اكتشفت في نهاية الأسبوع المنصرم، نشاطا غير معتاد أثر في أنظمة المعلومات الخاصة بها، وتم اتخاذ تدابير فورية للتعامل مع الهجوم السيبراني.ولفتت إلى أن إنها تحقق حاليًا في الحادث بمساعدة السلطات الهولندية، معربة عن امتنانها للدولة المضيفة على تعاونها الممتاز والاستجابة الفورية والدعم.وأكدت أنه لا توجد معلومات متاحة فيما يتعلق بمدى طبيعة الهجوم السيبراني وتأثيره في أنظمة المحكمة.استمر العمل في أنظمة المحكمة الدوليةوحول ما إذا كان الجناة تمكّنوا من الوصول إلى أي بيانات أو ملفات من شبكتها أو تسريبها، بينت المحكمة أنها تحقق في ملابسات الحادث مع ضمان استمرار العمل.