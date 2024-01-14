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نيران الحمم البركانية تصل للمنازل وتحرق منزلين في آيسلندا

بركان هاواي
أرشيفية
أ أ
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وصلت الحمم البركانية لأول مرة منذ أحدث ثوران بركاني في آيسلندا، إلى بلدة قريبة، مما أدى إلى اشتعال النار في منزلين على الأقل.

اشتعال النيران في منزليناضافة اعلان

وأظهرت صورة جوية من محطة (آر.يو.في) الأيسلندية منزلين على الأقل اشتعلت فيهما النيران بسبب الحمم الحمراء المتوهجة اليوم الأحد.
ويُعتقد أن الصخور المنصهرة، التي وصلت الآن إلى بلدة جريندافيك الساحلية، جاءت من شق ثان في الأرض والذي انفتح بالقرب من المدينة أكثر من موقع الثوران الأصلي.
وتم إخلاء البلدة التي يبلغ عدد سكانها أربعة آلاف نسمة على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب ريكيافيك في الليلة التي سبقت بدء ثوران البركان صباح اليوم الأحد.

الرئيس الأيسلندي جودني يوهانسون

وقال الرئيس الأيسلندي جودني يوهانسون على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن حياة البشر ليست في خطر، ولكن البنية التحتية المحلية قد تكون كذلك.
ومن المقرر أن يلقي يوهانسون خطابا للأمة في وقت لاحق اليوم الأحد. كانت جريندافيك قد تعرضت بالفعل لآخر ثوران بركاني في المنطقة في منتصف ديسمبر، ليس بسبب الحمم البركانية، ولكن بسبب العديد من الزلازل.
وهذه المرة أيضا ، سجلت هيئة الأرصاد الجوية الأيسلندية سلسلة شديدة من الزلازل قبل الثوران.

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