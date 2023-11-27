نزوح 700 ألف شخص .. الفيضانات تجتاح دولة عربية

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أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ تجاه كارثة الفيضانات الهائلة في الصومال، التي أسفرت عن مصرع عشرات الأشخاص.





نزوح عشرات الآلاف

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التنسيق مع الحكومة

ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم، جميع دولها الأعضاء والمنظمات العربية والدولية المعنية إلى ضرورة التنسيق مع الحكومة الصومالية للمساعدة في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.



وتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الصومالي لتجنب تدهور أكبر في الأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية.



مواصلة الدور الداعم للصومال





وأكدت الجامعة العربية التزامها الكامل بمواصلة دورها الداعم للصومال قيادةً وحكومةً وشعباً، ومساندته في مسيرته الديمقراطية ووحدته الوطنية، وفي كل ما من شأنه أن يلبي طموحات وتطلعات شعبه.

كما أدت إلى نزوح حوالي 700 ألف شخص، إضافة إلى الأضرار الجسيمة في البُنى التحتية في البلاد.