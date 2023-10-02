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صحيفة تواصل الالكترونية

نحن الأحياء الأموات.. عريس وعروس الحمدانية : فقدنا 25 من عائلتنا

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قاعة الحمدانية المحترقة في العراق
أ أ
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روى عريس فاجعة الحمدانية في العراق لأول مرة تفاصيل ما حدث بعد سقوط عشرات الضحايا من عائلته وعائلة العروس.

نجاة العريس:

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ونجا العريس ويدعى ريفان ويبلغ من العمر  27 عاما والعروس وتدعى حنين وتبلغ 18 عاما من الحريق، لكن الكثير من أقاربهما وأصدقائهما قضوا في الحادث.

يقول ريفان إنه فقد 15 فردا من عائلته في الحريق، مضيفا أن عروسه "لا تستطيع التحدث" بعد أن فقدت 10 من أقاربها، بمن فيهم والدتها وشقيقها، فيما حالة والدها حرجة للغاية.

وأضاف: "صحيح أننا نجلس هنا أمامكم أحياء، لكننا أموات من الداخل".

بداية الحريق:



وأشار إلى أن الحريق بدأ بطريقة ما في السقف وليس نتيجة شرارة انطلقت من الألعاب النارية "قد يكون تماسا كهربائيا لا أعرف، لكنه بدأ في السقف.. شعرنا بالحرارة وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف".

ويتابع: "ثم بدأ السقف، الذي كان مصنوعا بالكامل من النايلون، في الذوبان.. ولم يستغرق الأمر سوى ثوانٍ."

وأشار إلى انقطاع الكهرباء وعندما عادت "رأى نارا" في السقف، وعندها بدأ الناس "بالصراخ" و"الهرب".

اللحظات الأولى:



يصف ريفان اللحظات الأولى التي أعقبت اندلاع الحريق وكيف تمكن هو وعروسه، التي لم تكن تستطع المشي بسبب ثوب زفافها، من الفرار خارجا.

وتابع: "أمسكتُ بزوجتي وبدأت في سحبها ومحاولة إخراجها من مدخل المطبخ. وبينما كان الناس يهربون، كان يدوسون عليها. وكانت ساقاها مصابتين".

وأودى الحريق الذي اندلع، الثلاثاء، خلال حفل زفاف بحياة مئة شخص على الأقل وإصابة نحو 150 آخرين في بلدة قرقوش المسيحية التابعة لقضاء الحمدانية بالموصل شمالي العراق.

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