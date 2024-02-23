نتيجة صادمة بجامعة مصرية.. رسوب 75% من طلاب كلية الطب

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سادت حالة من الجدل في مصر، بعد إعلان نتيجة طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب في جامعة سوهاج جنوبي البلاد، ما دفع إدارة الجامعة لإصدار بيان لتوضيح ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.



رسوب كلية الطب في جامعة سوهاج:

وأوضح بيان الجامعة أن نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة سوهاج جاءت نسبة النجاح 25%.من جهته أكد الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، في البيان، أن طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب أدوا الامتحانات إلكترونيًا فى مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة.ونوه أن ذلك تم تماشياً مع خطة الجامعة نحو التحول الرقمى لجميع نظم المخرجات التعليمية، والتى تلعب دوراً أساسياً لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.وأفادت وسائل إعلام مصرية أن إدارة الجامعة حرصت على تطبيق نظام الامتحان الإلكترونى لضمان المصداقية والنزاهة، ودون تدخل العنصر البشرى.وتابعت: أدى 825 طالب وطالبة بكلية الطب الفرقة الأولى الامتحانات إلكترونياً والتى لم تشهد أى معوقات خلال فترة انعقادها، خاصة أن القاعات الامتحانية مجهزة بأحدث التقنيات التى تضمن دقة عالية الجودة فى تأدية الطلاب لاختباراتهم".أيضا أوضح رئس الجامعة أنه تم فتح باب التظلمات وعرض إجابات الطلاب على لجنة التظلمات، حيث تم التأكد من أن النتائج صحيحة، مبينا أن هذه النتائج ليست نهائية.