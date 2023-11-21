نائب رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد قيادات العمليات المشتركة الكندية

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استقبل معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع اليوم في مقر قيادة القوات المشتركة، معالي قائد قيادات العمليات المشتركة الكندية الفريق روبرت أوشتيرلوني والوفد المرافق له. اضافة اعلان





مناقشة عدد من الموضوعات



وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.كما تم استعراض التحديات الأمنية الاقليمية والدولية المشتركة والتأكيد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.حضر اللقاء نائب قائد القوات المشتركة وعدد من كبار ضباط القوات المشتركة.