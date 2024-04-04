مهمة على سطح القمر.. 3 شركات تتنافس لتصنيع مركبة لنقل رواد ناسا

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كشف المسؤول العلمي الرفيع المستوى في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) جايكوب بليتشر، عن وجود 3 شركات تتنافس لتصنيع مركبة لنقل رواد ناسا على سطح القمر.





3 شركات تتنافس لتصنيع مركبة لنقل رواد ناسا



استكشاف القطب الجنوبي للقمر



القيمة الإجمالية لمجمل العقود المتعلقة بالمشروع



وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن برنامج "أرتيميس" يتيح توفير الوسائل اللازمة لتأمين حضور واستكشاف طويلَي الأمد على القمر.وأشار إلى أنه يُفترض أن تكون المركبة التي ستنفذ برنامج "أرتيميس" قادرة على نقل رائدَي فضاء، وتمكينهما من استكشاف مناطق أبعد بكثير ما يمكن استكشافه مشيًا، وتتيح كذلك جمع العينات.وأضاف أنه من المقرر أن تكون مجهزة بذراع آلية وأن تكون قادرة على نقل المعدات العلمية، بحسب "فرانس 24".وستكون المركبة قادرة أيضًا على العمل بشكل مستقل عندما لا يكون رواد الفضاء موجودين، وهو ما يميّز "أرتيميس" عن حقبة برنامج "أبولو".وتسعى ناسا من خلال "أرتيميس" إلى استكشاف القطب الجنوبي للقمر الذي لم يطأه أي إنسان من قبل، نظرًا لكونه يحوي ماءً على شكل جليد.وأوضح بليتشر أن ناسا تريد أن تعرف كمية الجليد الموجود تحت السطح، وما إذا كان في الإمكان الوصول إليه، إذ سيساعد في فهم كيفية تشكل القمر وتطوره، ويمكن أن يوفر موردًا للمستكشفين المستقبليين.واشترطت ناسا أن تكون الشركة الفائزة قادرة على توفير خدمة النقل لعشر سنوات، ربما عن طريق إرسال عدة مركبات جوالة على التوالي.وأشارت ناسا إلى أن القيمة الإجمالية لمجمل العقود المتعلقة بتصنيع هذه المركبة ينبغي في النهاية ألا تتجاوز 4,6 مليارات دولار.وتأهلت ثلاث شركات إلى المرحلة الثانية، هي "تِكسان إنتويتيف ماشينز" و"فنتشوري أسترولاب" في كاليفورنيا، و"لونار آوتبوست" في كولورادو.وبعد مرحلة تصميم تبلغ مدتها عامًا واحداً، سيجري اختيار إحدى الشركات الثلاث فقط لإرسال مركبتها الجوالة إلى القمر، على الأقل لمهمة "أرتيميس 5، حيث تم تحديد نهاية العقد الجاري موعدًا لتنفيذ هذه المهمة.