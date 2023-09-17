من قلب إعصار ليبيا .. صورة مذهلة تحصد آلاف المشاهدات

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تخطى عدد مشاهدات صورة تم التقاطها من قلب إعصار ليبيا حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة.





ثبات المنزل في وجه الإعصار

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تحطم المباني





وقال الفريق إن نحو 900 مبنى قد تدمّر كلياً، بينما تدمّر جزئياً نحو 200 مبنى، فيما تغطّى بالطين نحو 400 مبنى آخر.





ومع استمرار البحث عن جثث القتلى، تنصبّ جهود الإغاثة الدولية على تقديم المساعدات للناجين.





وقال رئيس بلدية درنة، إن عدد الوفيات في المدينة قد يتراوح ما بين 18 و20 ألفا، موضحا أن عدد سكان درنة يبلغ 100 ألف نسمة، وتقدر المساحة المدمرة بالكامل في المدينة بـ100 كم.









https://x.com/ScreenMix/status/1703187916397134236?s=20

ويظهر في الصورة أحد المنازل الصامدة رغم الإعصار القوي الذي ضرب المنطقة ودمر جميع المنازل المحيطة به.وعبر عدد الأشخاص عن دهشتهم لثبات هذا المنزل بقوة في وجه الإعصار، فيما علق بعضهم قائلا: "صاحب المنزل .. ماذا بينك وبين الله".في وقت سابق قال فريق أرسلته الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، إن حوالى رُبع المباني في درنة قد تحطم أو تضرّر جراء الإعصار الذي ضرب المدينة قبل نحو أسبوع.