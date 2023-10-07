من المطارات ومحطات المترو.. إغلاق مدارس فرنسا بعد غزو بق الفراش

أ أ

صارت أزمة بق الفراش هي الأولى في فرنسا، وذلك بعد تفاقمها وامتدادها إلى المدارس.





بق الفراش يغزو مدارس فرنسا:

اضافة اعلان

انتشاره في لندن:

وكانت وزارة التعليم الفرنسية قد قررت إغلاق خمس مدارس، لإجراء عمليات تطهير من بق الفراش، الذي انتشر على نطاق واسع.وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن الحديث يدور عن مدارس منتشرة في إدارات مختلفة في جنوب وجنوب شرق وشرق البلاد.وأوضحت أن بق الفراش قد تم اكتشافه في عدة مؤسسات تعليمية أخرى، ولكن تم اتخاذ قرار بعدم إغلاقها بشكل كامل.كما لفتت الصحيفة إلى أن المشكلة تفاقمت بعد أن رفعت السلطات القيود المتعلقة بفايروس كورونا، والآن يمكن ملاحظة الحشرات في وسائل النقل والمستشفيات.كما ترددت أنباء في وقت سابق أن لندن بدورها تعاني من ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ بق الفراش بمعدل الثلثين.وذكرت البيانات ارتفاع عدد الأسر التي تعاني من وجود بق الفراش بشكل ملحوظ، بين عامي 2021 و2023.يذكر أن هذه الطفيليات يزداد انتشارها بشكل كبير في فصل الصيف وتحديدا، عندما يبدأ الكثيرون بتنظيم رحلات سفر جماعية.