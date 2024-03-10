منها ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.. 5 دول تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

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أعلنت خمس دول هي: أستراليا وسلطنة بروناي وماليزيا وإندونيسا وسنغافورة أن يوم الثلاثاء 12 مارس أول شهر رمضان المبارك.





غدًا المتمم لشهر شعبان في أستراليا



تعذر رؤية الهلال في ماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة



وقال مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي رسميا في بيان، إن غدًا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وإن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا.وأضاف البيان أنه "بعد الاجتماع بالسادة الأئمة والعلماء أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي في الولايات الأسترالية يعلن سماحة مفتي استراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد لجميع المسلمين في كل الولايات الأسترالية أنه بعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، فقد تحقق لدى مجلس الإفتاء الأسترالي أن غروب شمس يوم الأحد الموافق لـ 10 مارس 2024 في مدينة سيدني يكون في تمام الساعة 7.19 مساءً بينما يغرب قمر شهر شعبان في نفس اليوم الساعة 7.23 مساءً. وفي مدينة بيرث يكون غروب الشمس الساعة 6.40 مساءً بينما يغرب قمر شهر شعبان في نفس اليوم الساعة 6.46 مساءً، وهذا ليس وقتًا كافيًا للرؤية أيضًا.وتابع البيان "وفي يوم الاثنين الموافق لـ 11 مارس 2024 تغرب الشمس في تمام الساعة 7.18 مساءً وغروب هلال شهر رمضان في تمام الساعة 7.54 مساءً في نفس اليوم، معني ذلك أن هلال شهر رمضان سيظل في السماء 36 دقيقة بعد غروب شمس يوم الاثنين في مدينة سيدني و 41 دقيقة في مدينة بيرث، وبناء عليه يكون يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 مارس هو بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024م ويوم الاثنين الموافق لـ 11 مارس بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.كما أعلنت ماليزيا، أن بعد غد الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك، وفق ما أكد حامل الأختام الملكية الماليزي دانيال سيد أحمد.وقالت وكالة الأنباء الماليزية، إن مجلس الملوك والسلاطين في ماليزيا أقر بأن طريقة تحديد موعد عيد الفطر في جميع الولايات الماليزية تستند إلى الرؤية والحساب الفلكي، ليكون يوم غد الاثنين هو المكمل لشهر شعبان، وأن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.وأعلنت سلطنة بروناي أن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك، نظرًا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة.وفي إندونيسيا، قررت نتائج جلسة الإثبات في وزارة الشؤون الدينية، أن الأول من رمضان يصادف يوم الثلاثاء الثاني عشر من مارس لعام 2024. ولم يتم رصد الهلال بنجاح في جميع نقاط المراقبة في إندونيسيا.وأعلنت سنغافورة بدورها أن غدًا المتمم لشهر شعبان، وأن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.