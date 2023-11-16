منظمة التعاون الإسلامي تُدين استهداف المستشفى الأردني بغزة

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي استهداف قوات الاحتلال الصهيوني المستشفى الميداني الأردني في غزة، ما أدّى إلى إصابة سبعة من كوادره. اضافة اعلان

وعَـدّت المنظمة ذلك امتدادًا للاعتداءات الصهيونية المتواصلة على المستشفيات، والطواقم الطبية، والمرضى والجرحى، والنازحين داخلها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.





المنظمة تطالب بتدخل دولي عاجل



وجدّدت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل حمل الاحتلال، على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023، الذي يدعو إلى حماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين، والمركبات والمواقع الإنسانية، والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدات.البرلمان العربي يدين قصف المستشفىكما أدان البرلمان العربي قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأردني في غزة، الذي أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، عاداً هذا القصف انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب.