منظمات الأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية لوقف تمويل وكالة "الأونروا"

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حذّرت منظمات الأمم المتحدة من التخلي عن سكان قطاع غزة، ومنع وكالة "الأونروا" من القيام بمهام مساعدة الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. اضافة اعلان





العواقب الكارثية لوقف تمويل وكالة "الأونروا"



سحب الأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر



وأكدت المنظمات الدولية في بيان مشترك، أن القرارات التي تتخذها مختلف الدول بوقف تمويل الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان قطاع غزة، في الوقت الذي لا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدات التي يحتاجها 2,2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل، داعيةً إلى إعادة النظر في هذه القرارات.وأشارت الوكالات الأممية إلى أن سحب الأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر، وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني بقطاع غزة، ما يترتب عليه عواقب إنسانية بعيدة المدى وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.ووقّع على البيان المشترك كل من: منظمات الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج المستوطنات البشرية، ومفوضية اللاجئين.