الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

منظمات الأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية لوقف تمويل وكالة "الأونروا"

الأونروا
وكالة "الأونروا"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذّرت منظمات الأمم المتحدة من التخلي عن سكان قطاع غزة، ومنع وكالة "الأونروا" من القيام بمهام مساعدة الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.اضافة اعلان

العواقب الكارثية لوقف تمويل وكالة "الأونروا"

 وأكدت المنظمات الدولية في بيان مشترك، أن القرارات التي تتخذها مختلف الدول بوقف تمويل الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان قطاع غزة، في الوقت الذي لا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدات التي يحتاجها 2,2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل، داعيةً إلى إعادة النظر في هذه القرارات.

سحب الأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر

 وأشارت الوكالات الأممية إلى أن سحب الأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر، وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني بقطاع غزة، ما يترتب عليه عواقب إنسانية بعيدة المدى وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 ووقّع على البيان المشترك كل من: منظمات الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج المستوطنات البشرية، ومفوضية اللاجئين.

اقرأ أيضا

بولاية أمريكية.. زيادة نسبة سرقة السيارات 94% بعد انتشار هذا الفيديو

ضبط شبكة تبيع جثث الموتى للجامعات في إسبانيا

بيان خطير من الصحة العالمية.. ماذا يحدث في محيط مجمع ناصر الطبي بغزة؟

فرنسا تخفض قواتها العسكرية في 3 دول إفريقية بشكل كبير.. التفاصيل

سفير الكويت: زيارة الشيخ مشعل الأحمد للمملكة في أول محطاته الخارجية .. تؤكد مكانتها الخاصة لدى الشعب الكويتي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شهداء غزة 4:25 م الأربعاء، 10 يناير 2024

اعتقال العشرات.. استشهاد 78 فلسطينيًا في قصف مستمر على غزة

تشييع شهداء غزة 4:34 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

إصابة 59167.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 23210 شهداء

قصف غزة 1:24 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

قصف غزة.. استشهاد 60 فلسطينيًا في الضفة والقطاع

العدوان الصهيوني على غزة 9 2:04 م الإثنين، 08 يناير 2024

غزة الآن.. استشهاد 73 فلسطينيًا في قصف على وسط القطاع

اقرأ أيضا

عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق
12:36 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

باكستان.. الحكم بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 10 سنوات بهذه التهمة

images
2:20 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

اليونيسف: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الأمراض

فنزويلا وأمريكا
1:24 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

بلومبيرغ: الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض عقوبات ضد هذه الدولة

وزارة الخارجية السعودية 2
5:54 م الإثنين، 29 يناير 2024

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة وتنديدها بالهجوم على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
3:02 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية

الضمان الاجتماعي المطور
2:01 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل وبالأرقام.. الحد المانع من استحقاق الضمان الاجتماعي

وزارة الداخلية
1:13 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة بالرياض

الفوزان
12:46 م الأربعاء، 31 يناير 2024

غدًا إقامتها.. العلامة الفوزان يوضح كيفية صلاة الاستسقاء (فيديو)

مدرستي
12:14 م الأربعاء، 31 يناير 2024

منصة مدرستي.. رابط دخول كادر المعلمين 1445

images
12:10 م الأربعاء، 31 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على مكة وهذه المناطق لـ8 مساءً