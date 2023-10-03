الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

منح جائزة نوبل في الفيزياء لنمساوي وفرنسيين

نوبل في الفيزياء
جائزة نوبل في الفيزياء
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

فاز الفرنسيان بيير أغوستيني وآن لولييه بجائزة نوبل في الفيزياء، اليوم الثلاثاء، مع عالم نمساوي مجري، عن “الطرق التجريبية التي تولد نبضات ضوئية بأتوثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترونات في المادة”.اضافة اعلان


الفوز بجائزة وولف المرموقة

وكانت آن لويلير قد فازت بالفعل بجائزة وولف المرموقة في عام 2022، والتي كانت بمثابة مقدمة لجائزة نوبل، بالاشتراك مع عالم الفيزياء النمساوي والمجري فيرينك كراوس والكندي بول كوركوم.


خامس امرأة تفوز بجائزة نوبل

وبهذه الجائزة أصبحت آن لويليه خامس امرأة تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء.
وحصلت عليها أربع نساء فقط منذ عام 1901: ماري كوري (1903)، وماريا جوبرت ماير (1963). ودونا ستريكلاند (2018)، وأندريا غيز (2020).


جائزة نوبل للطب

وكانت أكاديمية نوبل السويدية قد أعلنت أمس عن منح جائزة نوبل للطب لعام 2023 لكل من المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان، تقديرا لعملهما البحثي في مجال لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لوباء كوفيد-19.


رفع جوائز المجتمع العلمي

وتعد هذه الجائزة، واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).
وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.

اقرأ أيضا

9-=ه0
1:54 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

إصابات بإطلاق نار أمام مركز تجاري رئيسي في تايلاند

الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة
12:32 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أذربيجان: الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
10:10 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

إصابات واعتقالات.. مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

19_2023-638191933155522955-552
7:56 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الهند تبلغ كندا بسحب نحو 40 من دبلوماسييها.. ماذا يجري؟

اقرأ أيضا

سطو مسلح على عضو بالكونجرس وسرقة سيارته في قلب واشنطن

تحذير من درجات قياسية.. موجة حرّ تاريخية تضرب إسبانيا والبرتغال

كرة نارية ضخمة تخترق السماء في بريطانيا

أمريكا تقرر تجميد مساعدات طويلة الأجل لـ أوكرانيا وتكشف السبب

192 دولة في الاتحاد البريدي العالمي يتبنون قرار "حل الرياض"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

بايدن وترامب
10:33 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

استطلاع يكشف مفاجأة: الأمريكيون غير راضين عن ترشح بايدن وترامب

النازحين في السودان
10:20 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

فرار عائلات من وسط السودان واتهامات بالنهب تطال "الدعم السريع"

WhatsApp Image 2023-10-02 at 8.18.21 PM
8:23 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تصعيد خطير .. مليشيا الحوثي تحتجز طائرة تابعة للخطوط اليمنية

WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.05.53 PM
6:07 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الزواحف الهاربة تداهم منازل المواطنين في هذه الدولة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الملك مجلس الوزراء
4:05 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها

F7g4PliXwAAy2w9
3:26 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

12 قرارًا عاجلًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في نيوم

سكني
3:01 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من سكني بخصوص المهلة الممنوحة للبناء الذاتي

أخبار السعودية
1:54 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. بدل اغتراب للطلاب وشرط المسكن لمستفيدي الضمان وخلل في سيارات

وزارة الداخلية
1:07 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة في الشرقية

الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة
12:32 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أذربيجان: الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة