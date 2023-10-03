منح جائزة نوبل في الفيزياء لنمساوي وفرنسيين

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فاز الفرنسيان بيير أغوستيني وآن لولييه بجائزة نوبل في الفيزياء، اليوم الثلاثاء، مع عالم نمساوي مجري، عن “الطرق التجريبية التي تولد نبضات ضوئية بأتوثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترونات في المادة”. اضافة اعلان





الفوز بجائزة وولف المرموقة





خامس امرأة تفوز بجائزة نوبل





جائزة نوبل للطب





رفع جوائز المجتمع العلمي



وكانت آن لويلير قد فازت بالفعل بجائزة وولف المرموقة في عام 2022، والتي كانت بمثابة مقدمة لجائزة نوبل، بالاشتراك مع عالم الفيزياء النمساوي والمجري فيرينك كراوس والكندي بول كوركوم.وبهذه الجائزة أصبحت آن لويليه خامس امرأة تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء.وحصلت عليها أربع نساء فقط منذ عام 1901: ماري كوري (1903)، وماريا جوبرت ماير (1963). ودونا ستريكلاند (2018)، وأندريا غيز (2020).وكانت أكاديمية نوبل السويدية قد أعلنت أمس عن منح جائزة نوبل للطب لعام 2023 لكل من المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان، تقديرا لعملهما البحثي في مجال لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لوباء كوفيد-19.وتعد هذه الجائزة، واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.